“VIVA LA NATURA”, WWF LECCO INCONTRA I BAMBINI A GALBIATE

GALBIATE – Un bel pomeriggio di sole ha accolto i bambini della scuola primaria che hanno incontrato sabato, nella bellissima cornice naturale di Villa Bertarelli a Galbiate, i volontari del WWF Lecco.

La sede del Parco Regionale Monte Barro ha ospitato quello che è un appuntamento ormai tradizionale, giunto alla nona edizione, per un pomeriggio di attività all’aria aperta, dedicato ai più piccoli, tra disegno, giochi e tanta allegria.

Una simpatica gara a squadre ha permesso ai bambini di sperimentare i propri sensi, tatto, vista, udito e olfatto, nel riconoscimento di suoni, tracce e odori legati alla natura. Per il senso del gusto, invece, ci ha pensato l’Azienda Agricola Conca di Perledo, che ha offerto una ricca merenda a base di prodotti bio a chilometro zero, con pane, miele e confetture, succhi di frutta… molto apprezzata, visto che sul tavolo della pausa ristoro non è rimasto praticamente nulla!

Una breve attività di disegno e un cartone animato a tema “lupo” hanno accompagnato i bambini verso la fine dell’evento, che ha visto premiati tutti i partecipanti con materiali WWF e simpatici gadget, tra cui mangiatoie e semini, da utilizzare per aiutare e nutrire gli uccelli selvatici ad affrontare la prossima stagione invernale.

L’appuntamento è naturalmente per il prossimo anno, mentre tra un paio di settimane WWF Lecco sarà di nuovo in campo con un evento di “scambio libri”, un’occasione per promuovere la cultura come bene condiviso e dare nuova vita alle storie, ridurre gli sprechi, salvare risorse.

Tutto sempre in linea con i tradizionali valori dell’associazione ambientalista.

RedGalb