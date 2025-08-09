VIVE PER TRE ANNI CON IL FRATELLO MORTO IN CASA, GALBIATE SOTTO CHOC

GALBIATE – I Carabinieri hanno scoperto a Galbiate il cadavere mummificato del 62enne Angelo Spreafico, rimasto sul letto per circa tre anni. La morte dell’uomo, avvenuta probabilmente per cause naturali nel 2022, era nota solo al fratello convivente, che però non aveva avvisato nessuno e sarebbe affetto da problemi di salute.

L’allarme è stato dato da funzionari comunali recatisi nell’abitazione per motivi amministrativi. Nessuno nel paese aveva segnalato la scomparsa.

Le indagini sono affidate all’Arma dei Carabinieri, che stanno al momento escludendo ipotesi diverse da quella di una tragedia legata a solitudine e malattia. Il fratello è ora ospitato in una struttura specializzata dopo essere stato preso in carico dai Servizi sociali. Sul corpo di Spreafico è stato disposto l’esame autoptico in modo da chiarire le caus del decesso.

RedCro