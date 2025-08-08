“VOGLIA DI SPORT”: 20MILA EURO DAL COMUNE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

LECCO – Il Comune di Lecco sostiene la diffusione dell’offerta sportiva giovanile mettendo a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio comunale, regolarmente iscritte al registro nazionale, un contributo di 20mila euro attraverso l’avviso pubblico “Voglia di Sport“.

“Attraverso questo avviso vogliamo dare un contributo alle associazioni sportive dilettantistiche che presenteranno progetti che avranno come finalità la promozione di attività sportive rivolte ai ragazzi più fragili – dice l’assessore allo sport Emanuele Torri -. Sappiamo quanto lo sport possa rappresentare una grande opportunità di crescita personale, in importanti contesti di relazione. Sosterremo così anche le associazioni sportive, che rappresentano una grande ricchezza per il nostro territorio”.

Per partecipare, le associazioni devono dettagliare l’obiettivo del progetto, l’attenzione all’inclusione sociale, l’eventuale collegamento con le realtà scolastiche, il target e numero di persone a cui si rivolge la proposta e, infine, il luogo e il periodo di svolgimento delle attività, che dovrà essere compreso tra settembre e dicembre 2025.