LECCO – La Pallavolo Picco Lecco cerca nuovi piccoli atleti per far crescere il settore giovanile in vista della stagione 2022/2023.

Dal 26 aprile al 10 giugno, tutti i bambini e le bambine nati dal 2005 al 2016 potranno candidarsi per la prossima stagione e vivere un percorso di avvicinamento alla società. Le categorie interessate sono S3, under 12, under 13, under 14, under 16 e under18. Candidarsi è davvero facile: basta mandare una mail all’indirizzo giovanile.pallavolopicco@gmail.com.

“Vogliamo coinvolgere i piccoli sportivi del territorio con grande anticipo. Dopo la Pandemia c’è moltissima voglia di tornare in palestra, pertanto abbiamo pensato di organizzare degli allenamenti speciali per allargare il nostro settore giovanile. Un vero e proprio percorso di avvicinamento alla nostra società, un’occasione per provare e conoscerci da vicino” precisa Gianfranco Milano, direttore tecnico.

“Vogliamo aprire le porte del nostro settore giovanile quanto prima. Vogliamo puntare sul divertimento per i più piccoli e sull’alta qualità tecnica e competenze per tutte le altre categorie. Il tutto ovviamente condito da una grande passione” aggiunge Luisella Milani, coordinatrice del settore giovanile.