VOLEVA FARLA FINITA: TROVATO E MESSO IN SALVO AL BELVEDERE DEI RESINELLI

Come noto, questo quotidiano – come tutti i giornali del gruppo editoriale IperG – non riporta mai notizie riguardanti suicidi. Discorso completamente diverso invece quando il tentativo viene sventato, questo è il caso che deve avere ampia visibilità. Tale condotta è suggerita dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dagli psichiatri. Per saperne di più, ecco le norme a cui noi giornalisti dovremmo attenerci; si tratta di un progetto suggerito dall’OdG nazionale.

PIANI DEI RESINELLI – Vigili del Fuoco con due squadre SAF, Areu 118, Carabinieri e Soccorso Alpino nella zona del Belvedere ai Piani dei Resinelli per la ricerca di una persona che risultava dispersa e a quanto pare intendeva togliersi la vita.

Le squadre mobilitate hanno rintracciato l’uomo (un 59enne) per poi accompagnarlo all’ambulanza.

RedCro

