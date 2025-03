VOLLEY A2, A CASNATE LA PICCO LECCO FA SUO IL DERBY SALVEZZA: 3-0

CASNATE CON BERNATE (CO) – Il derby del lago continua a essere biancorosso. Dopo la vittoria al tie break all’andata della pool salvezza, la Picco strappa un bottino pieno al ritorno. Domenica pomeriggio nella cornice del palazzetto di Casnate, le biancorosse chiudono 3 a 0 e non lasciano spazio alle avversarie.

Primo set punto a punto poi verso metà parziale c’è la fuga di Picco. Le biancorosse chiudono il primo parziale 18-25. Avvio del secondo parziale in equilibrio, ma è Albese a prendere il largo (12-8). Le lecchesi non ci stanno e si avvicinano. Nel finale di set (22-22) un ace di Conti consente di andare in vantaggio Picco. Secondo set 23-25 e picco conquista il primo punto.

Terzo parziale sempre con Picco avanti (6-10) che gestisce il vantaggio con decisione. A metà parziale (11-16) ma Albese con una zampata si fa vicino (16-18). Sul 19 pari, Lecco si riporta in vantaggio (20-22) e chiude conquistando il bottino pieno.

Grande prova di carattere delle biancorosse che dimostrato di essere pronte a combattere per la salvezza. In ottica classifica i tre punti di oggi portano Lecco a pari punti con Imola, mentre Casalmaggiore rincorre a due lunghezze di distanza.

“Sono contentissima del risultato che abbiamo portato a casa che è importantissimo – commenta il capitano Federica Piacentini -. Sapevamo che non sarebbe stato facile, i derby sono sempre tosti, però in settimana abbiamo lavorato tanto e siamo riuscite a riportare in partita quello su cui ci eravamo concentrate. Penso sia stato fondamentale sia l’approccio da parte di tutte perché non c’è stato un momento in cui abbiamo smesso di volerlo e di crederci, sia a livello tecnico il muro difesa e contrattacco. Ora si torna in palestra subito con la testa alla prossima partita perché il lavoro non l’abbiamo ancora concluso”.