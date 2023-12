VOLLEY A2, SCONFITTA PERICOLOSA PER LA PICCO. OFFANENGO PERDE SUGLI SPALTI

LECCO – Una sconfitta brutta, arrivata (1-3) proprio nello scontro salvezza del Bione e nel momento peggiore con l’Offanengo, che grazie ai tre punti racimolati scavalca l’Orocash Picco Lecco in classifica.

Il team di Gianfranco Milano ha sofferto il gioco veloce cremasco, solo a tratti Lecco è riuscito a prendere il mano le operazioni, se poi ci mettiamo una lunga serie di errori gratuiti oltre a una difesa ballerina, ecco che il quadro è lì già che bell’e fatto.

LA CRONACA

Nel primo set due ace di Modesti (ben quattro turni al servizio consecutivi per lei) portano Offanengo sull’1-3, quindi sull’1-5 Milano spezza il ritmo e chiama il time out. Successivamente le biancorosse tornano a soffrire il cambio palla, anche se si procede allineati: 6-6, 11-11, 13-14, un tocco felpato di Piacentini firma il 17-17 segue un parziale di 0-8 che consegna il 17-25 alle ospiti. Nel secondo parziale un diagonale stretto di Caneva fissa il 4-2, quindi 6-6, 8-11 e qui torna in campo in luogo di Mainetti dopo l’infortunio, il libero Barbagallo che si alterna in seguito con la stessa Mainetti, assente invece l’argentina Salinas per dei gravi motivi famigliari. Caneva mette a terra la palla del 20-17, la stessa centrale confeziona il 25-21.

Il terzo set ricalca quello d’apertura; Lecco sta a galla sino al 12-11, in seguito l’ Offanengo dell’ex Martinelli (20 punti e top scorer del match) scappa via sul 14-19 si tratta solo del preambolo del 16-25 finale. Nel quarto parziale le manzoniane iniziano ancora con il freno a mano (0-3), 8-11 impattano 17-17 prendono il largo sul 22-18, ma entra in scena una sorta di blocco psicologico e i blandi attacchi di Lecco vengono facilmente rintuzzati dalle ospiti, che si fanno rispettare anche a muro. Insomma non cade più un pallone. Inevitabilmente si materializza la rimonta cremasca che s’impone 22-25.

Ora la classifica inizia a diventare davvero preoccupante, Lecco non solo viene scavalcato da Offanengo (che strappa alle biancorosse i sei punti a disposizione tra andata e ritorno), ma vede pericolosamente rinvenire Melendugno ora a una sola lunghezza del team del Lario e domenica l’Orocash, sarà protagonista proprio in terra pugliese nella tana del Melendugno, quindi come si usa dire ‘occhio alla penna’. Un altro ko anche a livello mentale potrebbe diventare estremamente pericoloso in ottica futura.

Da segnalare infine il clima di grande tensione registrata nel palazzetto, dove gli ultras ospiti si sono resi protagonisti, oltre che di continui cori di discriminazione territoriale nei confronti di Lecco, anche di una vera gazzarra a fine partita, andando pure a sottrarre la bandiera ai tifosi della Picco. Tanti gli spintoni tra le due tifoserie, fortunatamente si è evitata la rissa ma a perdere stavolta è stata la pallavolo, uno sport in cui da sempre vige un impeccabile fair play tra le opposte frazioni, di sicuro non un bello spot per il movimento. Da segnalare, in conclusione, la presenza dell’ex Picco Martina Bracchi, ora in forza alla Yama Busto in A1.

Alessandro Montanelli

“Per tutto quello che è successo nell’ultimo periodo, abbiamo tenuto il campo. Mancava Salinas, assente per gravissimi problemi famigliari e chi è stato in campo ha dato il meglio che poteva. Eravamo a ridosso del quinto set e sono contento della prestazione. Dobbiamo essere più concreti, malgrado la panchina corta” spiega Gianfranco Milano, coach Picco Lecco. “Contro la sfortuna e l’assenza di Salinas hanno pesato parecchio. Noi lavoriamo con il nostro fisico e capita di non essere al meglio. Sicuramente potevamo affrontare meglio la partita. Oggi non siamo riuscite a essere tutte incisive” ha precisato il capitano Anna Caneva.

OROCASH PICCO LECCO-TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3

(17-25 25-21 16-25 22-25)

OROCASH PICCO LECCO: Zojzi 6, Piacentini 10, Conti 6, Nardelli 14, Caneva 18, Rimoldi 1, Mainetti (L), Morandi, Sassolini, Frigerio, Barbagallo (L). Non entrate: Monti. All. Milano.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 13, Modesti 12, Martinelli 20, Trevisan 9, Taje’ 7, Bridi 5, Pelloni (L), D’este 1, Sironi 1, Compagnin, Tommasini. Non entrate: Sassolini, Cantaluppi, Forcati (L). All. Bolzoni. ARBITRI: Guarneri, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 25′, 32′; Tot: 106′. MVP: Martinelli.

Top scorers: Martinelli M. (20) Caneva A. (18) Nardelli R. (14)

Top servers: Modesti N. (2) Bridi U. (2) Nardelli R. (2)

Top blockers: Abila De Paula T. (4) Taje’ S. (4) Modesti N. (3)