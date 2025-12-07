VOLLEY, AMARO IN BOCCA AL BIONE: PICCO PERDE AL TIE-BREAK CON TRESCORE

LECCO – Una serata che lascia l’amaro in bocca al Bione: Orocash Picco Lecco esce sconfitta al tie-break contro Pallavolo Don Felice Colleoni di Trescore Balneario, al termine di una gara lunga, combattuta, ma segnata da troppi alti e bassi. Dopo l’entusiasmo e la brillante prestazione della scorsa settimana, la squadra di coach Federico Belloni non è riuscita a confermarsi, cedendo di fronte a un avversario che ha saputo sfruttare con lucidità ogni occasione.

Il primo set aveva illuso il pubblico di casa: gli attacchi al centro hanno funzionato con grande efficacia, la squadra ha mostrato compattezza e determinazione, imponendosi 25-19 e dando l’impressione di poter gestire la partita. Ma dal secondo parziale in avanti l’inerzia è cambiata. Colleoni ha alzato il livello della propria difesa e della battuta, costringendo Lecco a rincorrere e mettendo in evidenza le difficoltà a muro e nella ricostruzione del gioco. La squadra biancorossa ha faticato a mantenere continuità e, complice qualche errore di troppo, ha visto sfumare il secondo set 21-25.

Il terzo parziale è stato il più intenso e combattuto: la Picco ha lottato punto a punto, sfiorando la rimonta e cedendo soltanto ai vantaggi 29-31. Una beffa che ha pesato sul morale, ma che non ha impedito alle ragazze di reagire nel quarto set, vinto 25-21 con carattere e determinazione.

La partita si è così trascinata al tie-break, dove però la maggiore esperienza e solidità delle avversarie hanno fatto la differenza: 10-15 il punteggio finale, che ha consegnato la vittoria al Colleoni. Nonostante la sconfitta, la squadra può trarre insegnamenti importanti da una gara di questo tipo. Per un gruppo giovane, partite lunghe e combattute fino al quinto set rappresentano un patrimonio prezioso di esperienza, utile per crescere e imparare a gestire le difficoltà. La serata non è stata brillante, ma la capacità di restare in partita e di strappare il quarto set dimostra che la squadra ha carattere e margini di miglioramento. Bella prestazione dei due centrali Gaia Genovese e Matilde Frigerio MVP di serata.

“Partita negativa. Peccato, dopo la bella prestazione di sabato scorso avevamo alte aspettative. Bravissima Trescore a sfruttare i nostri punti deboli e a giocare una gara molto intensa soprattutto nei fondamentali di battuta e difesa. Noi ancora troppo altalenanti, ma ci può stare vista la nostra giovane età. Portiamo a casa il positivo del quarto set, vinto dopo aver perso ai vantaggi il terzo, e la rimonta sfiorata proprio nel terzo parziale. Tutta esperienza, cinque set per un gruppo così giovane sono preziosi” – commenta coach Federico Belloni.

La strada è lunga e il campionato offre ancora molte occasioni per dimostrare il valore di questo gruppo. La sconfitta di oggi, seppur dolorosa, può diventare un tassello importante nel percorso di crescita di Orocash Picco Lecco.

Orocash Picco Lecco–Pallavolo Don Felice Colleoni Trescore B. 2-3

(25-19, 21-25, 29-31, 25-21, 10-15)

