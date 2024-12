VOLLEY: BATTISTA TRASCINA MACERATA, PICCO LECCO BATTUTA 3-0

MACERATA – Missione compiuta per la CBF Balducci HR Macerata che al Fontescodella batte 3-0 la Orocash Picco Lecco nella terza di ritorno della Serie A2 Tigotà.

Trascinate da una grande prova di Valeria Battista (22 punti con il 55% in attacco e 2 muri vincenti), le ragazze di coach Lionetti tengono sempre saldamente in mano l’inerzia del match, senza lasciare spazio alle biancorosse: servizio efficace e percentuali di attacco sempre elevate fanno la differenza. Nella Picco unica in doppia cifra Giorgia Amoruso con 11 punti.

Primo set nel segno di Battista (7 punti con il 54%) e Mazzon (4 con l’80%): la pressione al servizio delle arancionere e le migliori percentuali di attacco regalano l’1-0 alla CBF Balducci HR con il 25-20 finale. Ancora più netta l’affermazione delle maceratesi nel secondo set: ancora Battista sugli scudi con 7 punti e il 70%, più una battuta sempre efficace delle padrone di casa sanciscono il 25-15 finale. Sulla stessa linea il terzo set, con una formazione inedita le arancionere tengono alta la concentrazione e chiudono senza problemi 25-19.

“Macerata voleva essere efficace e fare punti dopo la sconfitta infrasettimanale – precisa il coach Gianfranco Milano -. Noi abbiamo avuto difficoltà nella fase muro difesa, mentre il cambio palla è andato abbastanza bene. Le battute non sono state continue ed efficaci, questo ha agevolato la squadra avversaria. Il secondo set un po’ deludente, ma comunque abbiamo affrontato una squadra difficile. Con Mondovì dobbiamo muovere la classifica, complice Mangani ripresa al 100%”.

“Abbiamo fatto un po’ fatica a ingranare, soprattutto a ogni inizio del set e questo non ci ha permesso poi di essere alla pari per cercare comunque di vincere. Avevamo dall’altra parte una squadra forte, quindi lo sapevamo e mi dispiace perché potevamo dare molto di più. Infatti prossima settimana contro Mondovì dobbiamo fare una prestazione migliore e cercare di vincere” ha commentato Helena Sassolini.

CBF BALDUCCI HR MACERATA-OROCASH PICCO LECCO 3-0

(25-20 25-15 25-19)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Caruso 4, Decortes 11, Bulaich Simian 4, Mazzon 12, Bonelli 3, Battista 22, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Busolini, Morandini. Non entrate: Capodacqua (L), Sanguigni.

All. Lionetti.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Piacentini 1, Conti 7, Amoruso 11, Atamah 9, Sassolini 1, Napodano (L), Moroni 3, Casari, Mainetti (L), Monaco, Severin. Non entrate: Monti, Ghezzi.

All. Milano.

ARBITRI: Morgillo, Paris.

NOTE

Spettatori: 410

Durata set: 26′, 26′, 26′; Tot: 78′.

MVP: Battista.

Top scorers: Battista V. (22) Mazzon A. (12) Decortes C. (11)

Top servers: Amoruso G. (2) Mazzon A. (1) Bonelli A. (1)

Top blockers: Atamah P. (4) Decortes C. (2) Battista V. (2)