VOLLEY, BUIO PESTO PER LA PICCO: 3-0 DAL COSTA VOLPINO. PESANO LE ASSENZE

COSTA VOLPINO (BG) – Continua la serie negativa per Orocash Picco Lecco. Domenica sul campo di Costa Volpino, le padrone di casa infliggono un pesante 3-0.

Evidenti le difficoltà delle biancorosse causate dall’assenza del palleggiatore Helena Sassolini, oltre a notevoli imprecisioni al servizio e in ricezione.

Picco parte male nel primo set, mentre si presenta molto agguerrita nel secondo parziale che perde per un soffio. Si spegne nell’ultimo set. Il primo parziale ha preso una direzione chiara fin dai primi scambi: a metà set il divario si era già allargato (18-10) con le ospiti incapaci di trovare contromisure alle avversarie. Il primo set si è concluso con un perentorio 25-13, suggellato da un muro finale di Brandi. Dopo il dominio del primo set, Costa Volpino ha incontrato maggiori difficoltà nel secondo parziale, con la Orocash Picco Lecco che ha saputo alzare il livello del gioco e mantenere il controllo per gran parte del set. Lecco è riuscita a mantenere il vantaggio fino al 20-20, quando Costa Volpino ha trovato la forza di rientrare in partita. Sul 22-20 per Lecco, sembrava che le ospiti potessero chiudere il set, ma Costa Volpino ha mostrato tutto il proprio carattere, agganciando di nuovo le avversarie sul 22-22. L’attacco vincente di Amoruso ha riportato avanti Lecco, ma è stato immediatamente annullato dalla splendida diagonale della neo entrata Lovett, che ha rimesso tutto in equilibrio. È stato a questo punto che le padroni di casa hanno trovato la chiave per chiudere il set: prima il muro punto di Ferrarini e poi il decisivo intervento della neo entrata Fumagalli, che con un altro muro vincente ha sigillato il 25-23 finale.

Dopo le difficoltà del secondo parziale, Costa Volpino è tornata in campo con la determinazione e l’intensità che avevano caratterizzato il primo set: le padrone di casa hanno imposto il loro ritmo, costruendo un vantaggio significativo che ha messo subito alle corde le ragazze di coach Milano. Il terzo parziale si è chiuso con un netto 25-14, una vittoria meritata per Costa Volpino. “Orfani di Sassolini e Severin, sostituite da Sofia Ricci. Poco tempo per organizzarsi con un nuovo alzatore, ma comunque la squadra ha tenuto il campo bene specie nel secondo set. Terzo set abbiamo mollato subito sulle giocate insidiose delle avversarie. Speriamo di recuperare Sassolini per domenica e faremo di tutto per provare a muovere la classifica” ha commentato il coach Gianfranco Milano.

“È stata una partita molto difficile per noi – aggiunge Giorgia Amoruso -, sapevamo che Costa Volpino era una squadra in crescita e che stava facendo molto bene, capace di metterci sotto pressione. Noi ci credevamo, anche se abbiamo avuto molti momenti di difficoltà. Siamo senza il palleggiatore titolare e senza il secondo, e abbiamo giocato con il palleggio dell’under 18, quindi non era facile. Sono contenta di come abbiamo reagito, nonostante tutto, ma alla fine ha vinto meritatamente Costa Volpino”.