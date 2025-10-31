VOLLEY: DOMANI PICCO LECCO A VOLANO, SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE

LECCO – Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga contro Schio nel primo Match Day della stagione al Bione, il Gold Team Orocash Picco Lecco è pronto a tornare in campo con determinazione e voglia di confermarsi. Sabato 1º novembre alle 20.30, le biancorosse saranno impegnate in trasferta contro Rothoblaas Volano, nella cornice della Palestra Comunale di Volano (TN).

Sulla carta, il match potrebbe sembrare alla portata: Volano è ancora a quota zero punti in classifica. Ma il recente cambio alla guida tecnica e la necessità di riscattare un avvio complicato rendono questa sfida tutt’altro che semplice. Le trentine scenderanno in campo con l’obiettivo di sbloccare la stagione e dimostrare il proprio valore davanti al pubblico di casa.

“La partita di sabato sarà bella impegnativa,” commenta Federico Belloni, coach di Picco. “È una gara da prendere assolutamente in considerazione. Volano vorrà iniziare a fare punti e il cambio allenatore porterà sicuramente nuove energie. Ma le ragazze stanno lavorando bene in palestra e sono pronte ad affrontare la sfida con la giusta concentrazione.”

La squadra lecchese arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, consapevole che ogni gara è un’occasione per crescere e consolidare il proprio percorso. Recuperata Ghezzi, mentre non disponibile Crevenna per un infortunio alla caviglia.

Grinta, concentrazione e determinazione saranno le parole chiave per affrontare una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere slancio e continuità.

