VOLLEY DONNE A2. LA PICCO LECCO ESPUGNA ANCHE CONCOREZZO: 1-3

CONCOREZZO (MB) – La Orocash Picco Lecco sigla una bella vittoria in pool salvezza. Sul campo di Concorezzo le biancorosse conquistano tre punti essenziali in ottica salvezza. Partenza perfetta con Picco subito in vantaggio e avanti di due set, poi un black out per le biancorosse nel terzo parziale e finalmente la vittoria nel quarto e conclusivo tempo. In ottica campionato sarà decisiva l’ultima giornata, quando Lecco incontrerà le già salve giocatrici di Olbia. Ricordiamo però che in pool salvezza Olbia è l’unica formazione che Picco non ha battuto all’andata. La classifica vede cinque squadre nell’arco di soli due punti.

Il primo parziale scorre in fretta con una Picco decisamente più mordente delle padrone di casa. Picco si porta in vantaggio e gestisce fino alla fine. Nel secondo parziale è sempre Picco che governa il gioco fin dai primi scambi e conquista un buon vantaggio. Le lecchesi sono brave a gestire un vantaggio importante (più 6) e chiudono 25-18.

Il terzo set si apre con due ace di capitan Piacentini e continua con Picco che gestisce fin dai primi punti il vantaggio (2-6). Concorezzo si fa sotto (6-8) complice un black out delle biancorosse. Si continua punto a punto dopo il bel recupero di Concorezzo (16-16). Le padrone di casa allungano (23-18), invertendo l’esito di un set che sembrava già scritto. Vince Concorezzo col punteggio di 25-21.

Il quarto set vede Picco tornata come a inizio partita, gestisce bene e conclude la partita senza ulteriori difficoltà col punteggio di 12-25.

“Sono arrivati altri tre punti, non era scontato nulla. Sapevamo di dover giocare fino alla fine e così sarà. Sfrutteremo al massimo tutta la settimana, in quanto sarà la partita determinante”, commenta coach Gianfranco Milano.

IMD CONCOREZZO-OROCASH PICCO LECCO 1-3

(17-25 18-25 25-21 12-25)



IMD CONCOREZZO: Bianchi 7, Brutti 9, Bianchi 16, Pegoraro 5, Alberti, Rosina 10, Rocca (L), Ghezzi (L). Non entrate: Tsitsigianni, Piazza, Frigerio, Allasia, Tonello, Kavalenka. All. Delmati.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 20, Piacentini 9, Moroni 13, Amoruso 27, Atamah 10, Sassolini 1, Napodano (L), Casari. Non entrate: Conti, Mainetti, Monti, Severin. All. Milano.



ARBITRI: Bolici, Mancuso.

NOTE – Durata set: 23′, 27′, 26′, 22′; Tot: 98′.

MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (27) Mangani L. (20) Bianchi G. (16)

Top servers: Mangani L. (3) Piacentini F. (3) Moroni G. (2)

Top blockers: Atamah P. (3) Amoruso G. (2) Pegoraro G. (2)

RedSpo