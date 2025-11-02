VOLLEY DONNE, LA PICCO LECCO CADE A VOLANO: 3-1 IN UNA GARA INTENSA

VOLANO (TN) – Trasferta amara per Orocash Picco Lecco, che esce sconfitta dal campo di Volano con il punteggio di 3-1 (25-23, 26-24, 14-25, 25-19), al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di spunti. La partita si apre con due set equilibrati, giocati punto a punto, ma chiusi con il minimo scarto a favore delle padrone di casa. Volano, squadra solida e determinata, ha saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni, mostrando una tenuta mentale e tecnica che non rispecchiava affatto la posizione in classifica.

“Siamo incappati in una serata storta,” ha commentato Federico Belloni, coach Picco Lecco. “Siamo stati in partita nei primi due set, persi di soli due punti. Avevamo messo in preventivo che sarebbero state agguerrite e hanno meritato la vittoria.”

Nel terzo parziale, le biancorosse ritrovano ritmo e lucidità, dominando con autorità e riaprendo il match. Ma il quarto set, decisivo, vede Volano tornare padrona del campo, chiudendo la gara e conquistando i primi punti stagionali. “Sapevamo sarebbe stata una partita dura” ha aggiunto Giacomo Rigoni, secondo allenatore. “La loro classifica non rispecchia la loro forza. C’è rammarico perché non siamo mai riusciti a entrare davvero in partita e non abbiamo rispettato gli obiettivi prefissati”.

Tra le note positive, il ritorno in campo di Federica Ghezzi, libero del Gold Team: “Con il cambio allenatore non potevamo sapere come sarebbe andata. Sono rientrata al 100% e sono a disposizione per la squadra.”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che non intacca il percorso di crescita di Picco Lecco, protagonista di un avvio di stagione ricco di emozioni e prospettive. Il gruppo c’è, la voglia di migliorare anche. E il sostegno della comunità biancorossa non mancherà, neppure nelle serate più difficili.