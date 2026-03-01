VOLLEY DONNE, LA PICCO LECCO RITROVA IL SORRISO: 3-0 AL VOLANO

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna a splendere e lo fa nel modo più convincente: un 3-0 netto, pulito, costruito con qualità e determinazione contro la Rothoblaas Volano. Una prestazione che arriva nel momento giusto, dopo la sconfitta di Schio, e che restituisce alla squadra entusiasmo, fiducia e la sensazione di essere tornata quella di inizio stagione.

Il Bione ha offerto una cornice speciale: sugli spalti, un tifo caldo e travolgente, arricchito dalla presenza dei sostenitori della Calcio Lecco, che hanno colorato la serata con cori, energia e un sostegno continuo. Un’atmosfera che ha dato ulteriore spinta alle biancorosse, scese in campo con la chiara volontà di reagire e di ritrovare il proprio ritmo.

Fin dai primi scambi la Orocash ha mostrato ordine, lucidità e una distribuzione di gioco varia ed efficace. Il primo set, chiuso 25-20, ha messo in evidenza la solidità della squadra, capace di gestire i momenti di equilibrio e di accelerare quando necessario. Dal secondo parziale in poi, Lecco ha preso il comando in modo deciso: battuta incisiva, muro attento, difesa reattiva e un attacco che ha trovato continuità grazie a una distribuzione intelligente e imprevedibile. I due set conclusivi, entrambi chiusi 25-16, hanno certificato una superiorità chiara e costante.

Gaia Mancastroppa, premiata MVP del match, ha sottolineato l’importanza emotiva di questa vittoria: “La prestazione di oggi è stata una rivalsa per ritrovare entusiasmo. C’era un bel clima in campo ed eravamo serene. Ci stiamo riprendendo come gruppo, come all’inizio, per riprendere il nostro cammino in campionato”. Parole che raccontano un gruppo che ha ritrovato leggerezza, coesione e fiducia reciproca.

Anche coach Federico Belloni ha evidenziato il valore tecnico e strategico del successo: “Stasera era importante fare punti, è un periodo di partite difficili. Abbiamo trovato una buona prova di squadra, ottimi i 3 punti. Palle molto distribuite, con tanto attacco. Puntiamo sul gioco di squadra e stasera si è visto. La prossima settimana avremo Arena a Verona e punteremo a strappare qualche punticino”. Un’analisi lucida che conferma la direzione intrapresa: una squadra che vuole crescere attraverso il collettivo, la coralità e la capacità di adattarsi alle sfide.

Il 3-0 contro Volano non è solo un successo pieno: è un segnale forte. La Orocash ha ritrovato ritmo, serenità e identità. Ha mostrato qualità tecniche, ordine tattico e una mentalità solida, elementi fondamentali in vista delle prossime sfide. La trasferta di Verona contro Arena sarà un altro banco di prova impegnativo, ma la squadra ci arriva con rinnovata energia e la consapevolezza di poter competere con chiunque quando esprime il proprio miglior gioco.

Pallavolo Picco Lecco-Rothoblaas Volano TN 3-0

(25-20, 25-16, 25-16)

