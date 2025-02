VOLLEY DONNE. PICCO VINCE IL DERBY, ALBESE BATTUTA AL TIE BREAK

LECCO – Orocash Picco Lecco vince in rimonta contro un’ottima Albese e strappa due punti fondamentali in chiave salvezza. Primo set da incorniciare per le biancorosse, poi due parziali complessi e infine una rimonta che vale oro. Eccezionali i 34 punti di Amoruso in attacco.

Buon inizio per entrambe le formazioni che giocano punto a punto (8-7). Le lecchesi dimostrano in questa prima fase di gioco maggiore convinzione (18-12) e conducono la partita. Break interessante per Albese (22-17) ma Picco conduce con un buon margine. Il primo parziale si chiude 25-19 con un’ottima performance di Picco.

Albese parte decisamente col piede giusto (0-3) mettendo in crisi le padrone di casa. La formazione comasca appare molto efficace negli attacchi, mantenendo un’ottima ricezione (2-6). Albese mantiene il trend positivo e Picco va in black out (7-15). Le biancorosse provano a rientrare in partita (15-21), ma il vantaggio consolidato fa la differenza. Si chiude 20-25 il secondo set e la partita si riapre.

Il terzo parziale è all’insegna dell’equilibrio (6-8), ma Albese è molto più efficace. Un buon break di Picco riporta le biancorosse in partita (14-18). Sul finale di set è ancora Picco che cerca di rientrare in partita (18-23). Albese chiude 19-25 e porta a casa il primo punto in palio. Quarto parziale molto combattuto sin dai primi scambi (3-1). Picco con in battuta Moroni infligge un bel break (4-2), ma poi si continua punto a punto. Le biancorosse riescono a guadagnare qualche punto prezioso (10-7), utile per gestire il gioco. Il servizio di Moroni e alcuni attacchi di Amoruso portano Picco sul massimo vantaggio con un importante più 6 (16-11), ma in generale la squadra risponde bene in questo parziale decisivo. Sul finale di set (21-16) Albese si fa minacciosa, ma Picco non concede nulla. Si chiude 25-19 e si vola al tie break.

Picco incanta il Bione con un inizio di quinto set da incorniciare (5-2), ma Albese non ci sta e si va al cambio campo sull’8-6. La partita si accende (11-8), ma e’ Picco a chiudere 15-12.

“Vincere in un derby fa sempre molto piacere, volevamo una vittoria. Stasera non bastava la tecnica e lo studio, serviva qualcosa in più. Spero che questa tappa serva per proseguire. Prestazione altalenante, ma bene lo stesso. Mercoledì a Offanengo andremo a caccia di punti” commenta Gianfranco Milano.

“Non ero al top fisicamente, dopo un piccolo infortunio alla gamba. Ci meritiamo questa vittoria, ovviamente ci sono stati momenti di calo. Concentrarsi sul nostro gioco e non su quello che succedeva dall’altra parte” ha aggiunto Giorgia Amoruso.

OROCASH PICCO LECCO-TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2

(25-18 20-25 19-25 25-19 15-12)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 11, Moroni 9, Amoruso 34, Atamah 8, Sassolini 3, Napodano (L), Monaco 3, Casari, Mainetti. Non entrate: Gaffuri (L), Severin, Monti. All. Milano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 17, Bernasconi 6, Colombino 25, Baldi, Veneriano 13, Rimoldi, Pericati (L), Longobardi 9, Mazzon 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Pasquali, Proietti.

Durata set: 26′, 28′, 30′, 32′, 18′; Tot: 134′.

MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (34) Colombino C. (25) Grigolo L. (17)

Top servers: Longobardi M. (4) Mangani L. (3) Grigolo L. (1)

Top blockers: Piacentini F. (3) Amoruso G. (3) Bernasconi G. (2)