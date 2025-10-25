VOLLEY DONNE: PICCO LECCO “INAUGURA” IL BIONE CON LA SFIDA A SCHIO

LECCO – Dopo la brillante vittoria in trasferta a Peschiera, le ragazze dell’Orocash Picco Lecco sono pronte a infiammare il Centro Sportivo “Al Bione” per la prima gara casalinga della stagione 2025/26. Sabato 25 ottobre alle 21 andrà in scena la 3ª giornata del campionato di Serie B1 femminile, con una sfida che promette emozioni e spettacolo.

A far visita alle biancorosse sarà la GPS Volley Group Schio, formazione veneta che ha conquistato cinque punti complessivi nelle prime due giornate, e che precede Picco di un solo punto in classifica. Una partita che si preannuncia combattuta e affascinante, con in palio punti pesanti per restare nelle zone alte della graduatoria.

“Sarà una partita bella tosta. Hanno due vittorie su due con 5 punti complessivi. La sfida sarà impegnativa, ma noi arriviamo dalla bella gara della scorsa settimana. Siamo ancora alle prese con l’infortunio di Federica Ghezzi, ma sta recuperando e sabato sarà disponibile anche se non al 100%” – ha dichiarato il coach Federico Belloni.

L’appuntamento è al Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco alle 21. Ingresso gratuito. Diretta live su YouTube: Pallavolo Picco Lecco.

Ma il Match Day inizierà già nel pomeriggio: alle 17:30 scenderà in campo anche la formazione di Serie C, per un sabato di volley tutto da vivere.

RedSpo