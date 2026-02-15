VOLLEY DONNE, PICCO LECCO-ORTIG AREA SPORT PESCHIERA 3-2

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna a brillare davanti al pubblico del Bione con una vittoria pesantissima e ricca di emozioni: 3-2 contro Ortig Area Sport Peschiera (26-28, 25-23, 19-25, 25-21, 15-13), al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza. Una gara intensa, vibrante, fatta di continui capovolgimenti di fronte e decisa solo all’ultimo respiro, che permette alle biancorosse di agganciare proprio Peschiera al quinto posto in classifica.

La partita ha messo in mostra tutto il carattere della squadra lecchese, capace di reagire nei momenti più difficili e di restare lucida nel tie-break, chiuso 15-13 con grande determinazione. Le certezze di Frigerio e Ghezzi hanno dato solidità nei momenti chiave, mentre Cantamessi ha offerto una prestazione di grande sostanza, incarnando lo spirito combattivo che ha contraddistinto l’intero gruppo. È stato però il collettivo a fare la differenza. Ottima la prestazione di Arianna Lancini, capitana delle biancorosse. Al termine del match ha sottolineato il valore di questo successo: “Arrivavamo da un periodo difficile, ma dovevamo risorgere. Nonostante le difficoltà della partita ci siamo riuscite e sono molto fiera della squadra. Era un successo che ci mancava”. Parole che confermano quanto questa vittoria sia stata costruita insieme, punto dopo punto.

Soddisfatto anche coach Federico Belloni, che ha evidenziato la resilienza delle sue atlete: “Partita al cardiopalma e vittoria 15-13 al tie break. Come ogni gara terminata al quinto abbiamo vissuto continui alti e bassi. Un brave! alle ragazze che non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine”. Ottimo l’impatto del nuovo acquisto, Valentina Rolando, subito protagonista nel momento più delicato della serata. Le sue prime parole in biancorosso raccontano un inserimento immediato: “Mi trovo bene, squadra inclusiva e accogliente. Hanno fatto la differenza al quinto set”.

La Orocash Picco Lecco ritrova così fiducia, entusiasmo e un posto nella parte alta della classifica. Una vittoria che vale doppio, perché racconta la forza di un gruppo che sa soffrire, reagire e rialzarsi insieme.