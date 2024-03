VOLLEY DONNE, PICCO SALVA: GARANTITA UN’ALTRA STAGIONE IN SERIE A2!

LECCO – L’Orocash Picco Lecco supera al Bione il fanalino di coda Pescara, ottiene la sua settima vittoria consecutiva nella Pool salvezza, sale a quota 35 in classifica e mantiene virtualmente la categoria.

Un rotondo 3-0 come da pronostico, laddove solo nel primo set le ragazze di coach Gianfranco Milano (orfani della palleggiatrice titolare Rimoldi che ha lasciato di comune accordo la squadra) hanno avuto qualche problema quando le ospiti si erano portate sul 5-10, riuscendo comunque a imporsi per 25-19. Nei due successivi parziali la Picco non ha avuto problemi di sorta superando le abruzzesi dell’ex di turno Bassi rispettivamente 25-16, 25-14.

“Buon incontro, Pescara non aveva nulla da chiedere ancora al campionato. Ma abbiamo gestito bene. Ora possiamo giocare a mente sciolta con la salvezza in tasca e speriamo di fare molto bene” ha precisato Matteo Marongiu dello staff della Picco.

Nel prossimo turno Lecco farà visita al Bologna (a sinistra un’immagine della gara di andata), la società felsinea attualmente è appaiata al quinto posto, l’ultimo utile per la salvezza insieme a Olbia. A tre gare dalla fine anche nel caso in cui nel tardo pomeriggio le due formazioni facessero il pieno salirebbero a quota 28, a – 7 dal Lecco e con soli 9 punti disponibili: ecco come alla conferma biancorossa in A2 manchi solamente la matematica.

In ogni caso, mantenere la categoria per la città manzoniana equivale a un’impresa straordinaria – la terza di fila nel salotto buono del volley nostrano.

Alessandro Montanelli