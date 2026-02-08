VOLLEY DONNE, PICCO SCONFITTA AL BIONE: 1-3 CONTRO LA CAPOLISTA PADOVA

LECCO – La prima giornata del girone di ritorno porta al Bione una sfida di grande prestigio e difficoltà: la capolista Banca Annia Aduna Padova arriva a Lecco con il peso della propria classifica e la solidità di una formazione esperta, costruita per restare stabilmente ai vertici. Orocash Picco Lecco risponde con una prestazione di carattere, qualità e determinazione, che per tre set tiene il ritmo delle venete e restituisce al pubblico un’immagine limpida della crescita della squadra.

Il match si apre con un primo set equilibrato, giocato punto a punto, in cui Lecco mostra subito un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite del girone d’andata: più ordine, più continuità, più coraggio nelle scelte offensive. Padova chiude 22-25, ma la sensazione è che la partita sia apertissima. Il secondo parziale conferma questa impressione: le biancorosse restano agganciate fino all’ultimo scambio, costruiscono trame pulite e difendono con grande generosità, cedendo solo 23-25.

Il terzo set è il manifesto della serata: Orocash Picco Lecco entra in campo con energia rinnovata, spinge al servizio, trova soluzioni efficaci in attacco e, soprattutto, mostra una compattezza emotiva che negli ultimi tempi era stata difficile da ritrovare. La squadra lotta, rimonta, si prende il parziale 25-23 e riaccende il palazzetto. Da segnalare l’ingresso di Sofia Ricci, che a metà gara porta freschezza, intensità e un contributo immediato sia in seconda linea sia in fase offensiva. Molto bene anche l’ingresso Sofia Cavenaghi. Lo sforzo profuso per riaprire la partita, però, si fa sentire all’inizio del quarto set. Padova, forte della propria esperienza, approfitta di un calo lecchese e prende rapidamente il largo, chiudendo 15-25 e portando a casa i tre punti. Una sconfitta nel risultato, ma una prestazione che racconta una squadra in evidente ripresa.

“Abbiamo disputato una buona partita per tre set, giocando alla pari contro la prima in classifica. Peccato perché lo sforzo profuso per vincere il terzo set ci è costato caro all’inizio del quarto. Onore e merito alle nostre avversarie- Federico Belloni, allenatore Orocash Picco Lecco-. Sono però molto soddisfatto della crescita rispetto alle ultime due partite del girone di andata: stiamo uscendo dal periodo negativo di dicembre-gennaio. È stata una bellissima Picco per tre set, peccato per il quarto. Loro sono un avversario molto esperto e quadrato. Siamo in ripresa, ora dobbiamo concretizzare la prestazione di questa sera”.

“È stata una partita bella e combattuta, nonostante affrontassimo la prima in classifica. Nel quarto set c’è stato un calo da parte nostra, ma abbiamo dimostrato di poter stare al loro livello” aggiunge Sofia Ricci.

Orocash Picco Lecco-Banca Annia Aduna Padova 1-3

(22-25, 23-25, 25-23, 15-25)