VOLLEY A2, PICCO STRINGE LA TENAGLIA: 3-1 FUORI CASA ALLE ABRUZZESI

VASTO (CH) – Bottino pieno per Orocash Picco Lecco vittoriosa nella trasferta abruzzese contro Tenaglia Abruzzo Volley per 3 set a 1. La formazione guidata da coach Gianfranco Milano conquista 3 punti essenziali dopo la doppia vittoria nei tie break contro Offanengo e Albese. Una pool salvezza molto ricca per le biancorosse, capaci di conquistare 7 punti su 9 disponibili nelle prime tre partite.

Avvio di set con Altino che governa e Picco fatica a entrare in partita. Crescita continua per le biancorosse che riportano il set in equilibrio (18-18). Sul finale sono le lecchesi a guidare (18-22) e chiudono 20-25.

Partenza drammatica per Lecco (5-1) che non riesce a essere efficace nel secondo parziale. Sul 17-12 sono ancora le abruzzesi a governare il gioco. Bel break di Picco con in battuta Sassolini, le biancorosse rientrano in partita (20-20) e chiudono 22-25 il secondo set.

Il terzo parziale è punto a punto al suo avvio (7-7), poi le padrone di casa provano l’allungo (15-13). Le abruzzesi gestiscono il vantaggio (20-18) che aumenta negli ultimi scambi (24-21) e Altino porta a casa il set (25-22).

Quarto parziale con Picco al comando (2-10). Le lecchesi mantengono il vantaggio nel corso del parziale (13-20) amministrando il gioco. La partita si chiude 16-25. Ora Picco guarda alla sfida casalinga di domenica 2 marzo contro Concorezzo per cercare l’allungo sulle dirette avversarie in lista per la salvezza.

“Sapevamo che questa sarebbe stata una partita da sfruttare, – dice la top scorer Giorgia Amoruso -venivamo da due vittorie e volevamo continuare a far bene. Non è stato facile, assolutamente, soprattutto in tutti gli inizi dei set: noi siamo state brave a riprenderci e a mantenere i nostri equilibri. Tutte le partite di questa fase sono equilibrate: siamo più o meno tutte allo stesso livello e quindi è normale che ci siano set più combattuti. Alle mie avversarie magari è mancato qualche punto di riferimento, ma le auguro il meglio. Noi invece ci stiamo allenando bene, annullando le sconfitte sofferte nella prima fase e cercando di tenere questo clima fino all’ultima partita”.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY-OROCASH PICCO LECCO 1-3

(20-25 22-25 25-22 16-25)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 3, Ndoye 15, Martinelli 15, Maricevic 9, Petrovic 11, Grazia 3, Pisano (L), Foresi 1, Vighetto 1, Galuppi, Bisegna, Tega.

All. Ingratta.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 21, Piacentini 10, Moroni 11, Amoruso 22, Atamah 5, Sassolini 1, Napodano (L), Casari 1, Monaco. Non entrate: Conti, Severin, Monti.

All. Milano.

ARBITRI: Mancuso, Morgillo.

Durata set: 28′, 30′, 28′, 22′; Tot: 108′.

MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (22) Mangani L. (21) Martinelli S. (15)

Top servers: Mangani L. (6) Amoruso G. (2) Sassolini H. (1)

Top blockers: Piacentini F. (6) Martinelli S. (5) Moroni G. (4)