VOLLEY DONNE SERIE A2: LA PICCO LECCO BATTE OLBIA 3-0 E SI SALVA

LECCO – L’Orocash Picco Lecco è salva. La vittoria casalinga con Olbia sancisce a pieno titolo la permanenza in A2. Una vittoria a netta con un 3 a 0 che non lascia dubbi. Ottima prova delle ragazze lecchesi che ottengono il risultato dopo un campionato lungo e colmo di insidie. Domenica sul campo del Bione le due formazioni si sono affrontate punto a punto, regalando al pubblico uno spettacolo incredibile. Da una parte Olbia già salva, dall’altra una Picco che rischiava la retrocessione.

Si parte punto a punto (7-7) con entrambe le formazioni molto agguerrite. Picco prova ad accelerare e si porta in vantaggio (12-9). Le sarde non ci stanno e riportano il set in equilibrio. È Picco a sfondare il muro dei 20 punti con un bell’ace di Gaia Moroni. Le biacorosse conquistano il primo parziale 25-19 contro un’Olbia davvero agguerrita. Picco parte subito forte (3-0) ma Olbia si riaccende e accorcia le distanze. A meta’ parziale è Picco che conduce (13-9). Olbia si riaggancia (15-14) complice un black out delle padrone di casa. Break interessante per le sarde (18-19) che raggiungono e superano le biancorosse. Si continua punto a punto (22-22) ma è Picco a strappare la vittoria e la salvezza matematica per la categoria (25-23).

Il terzo parziale è all’insegna dell’equilibrio (8-8). Picco cerca l’allungo (15-10) e le riesce gestendo il set. Sul ventesimo punto Alessia Conti regala un ace al pubblico di casa (21-16). Si chiude sul 25-18 la stagione di Picco Lecco.

“È stata una salvezza voluta al termine di una stagione difficile. Siamo rimasti attaccati con le unghie al nostro obiettivo” commenta Federica Piacentini. “È stata un’annata stimolante, varie problematiche sull’organico. Le ragazze si sono adattate molto bene per cambiare ruolo e nessuna si è mai lamentata. Una pool salvezza giocata come vogliamo noi, con tanto entusiasmo. Ogni partita giocata con aggressività. Un grazie a tutta la società per aver gestito una squadra U22, dobbiamo essere davvero contenti del risultato di oggi” ha aggiunto coach Gianfranco Milano.

OROCASH PICCO LECCO-RESINGLASS OLBIA 3-0

(25-19 25-23 25-18)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 13, Piacentini 6, Moroni 8, Amoruso 23, Atamah 5, Sassolini 2, Napodano (L), Conti 3, Monti 1, Casari, Severin, Mainetti. Non entrate: Ricci, Scarpini (L).

All. Milano.

RESINGLASS OLBIA: Civetta 1, Partenio 4, Barbazeni 3, Korhonen 13, Kogler 5, Negri 3, Blasi (L), Trampus 2, Fontemaggi 2, Ngolongolo 1, Pasquino. Non entrate: Piredda.

All. Guadalupi.

ARBITRI: Pristerà, Peccia.

NOTE

Durata set: 25′, 28′, 25′; Tot: 78′.

MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (23) Mangani L. (13) Korhonen P. (13)

Top servers: Conti A. (2) Negri M. (1) Fontemaggi S. (1)

Top blockers: Piacentini F. (3) Barbazeni K. (2) Sassolini H. (2)