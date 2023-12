VOLLEY DONNE SERIE A2, PER LA PICCO LECCO TUTTO A ROTOLI: KO IN SALENTO

MELENDUGNO (LE) – Terza sconfitta consecutiva per l’Orocash Picco Lecco, che lascia i tre punti in Puglia nello scontro diretto con il Melendugno. Dopo aver perso lo scorso turno in casa con l’Offanengo, altra squadra concorrente nella lotta per la salvezza le ragazze di coach Gianfranco Milano – sempre prive dell’argentina Solinas, ma con il libero Barbagallo pienamente recuperata e in campo per tutto il match, hanno ceduto 3-1 alle leccesi.

Primo set assolutamente combattuto e perso solo ai vantaggi; in verità le ospiti partono bene (11-15), quindi si torna in parità sul 17-17 e 22-22 ma è Melendugno che sa cogliere l’attimo fuggente e s’impone 26-24. Nel secondo parziale pugliesi avanti 3-1, 9-8, 19-16 sino al 25-23 definitivo, nel terzo gioco Lecco rialza la testa, avanza 6-9, mantiene a distanza le rivali e fa suo il set: 18-25. Nel quarto le manzoniane rimettono la testa nel loro nido e cedono ancora 25-19, perdendo l’ennesima gara di questa travagliata stagione.

Intanto nel prossimo turno al Bione arriva un avversario da far tremare i polsi, giunge infatti in riva al lago la capolista Macerata – una squadra arrabbiata dopo il clamoroso tonfo interno (0-3) con Offanengo, sulla carta incontro segnato in partenza, troppo netto il divario tra i due sestetti rimane il fascino dell’imponderabilità a cui Lecco s’aggrappa a due mani, staremo a vedere. Quindi l’anno solare 22/23 verrà mandato agli archivi nella giornata di Santo Stefano che vedrà impegnata l’Oracash, nella trasferta di Olbia, un altro ennesimo scontro salvezza da cui (si spera) di uscire finalmente vittoriosi dopo le debacle rimediate con Offanengo e Melendugno.

Altro dato: la classifica sta diventando sempre più corta, intanto Lecco perde un’altra posizione venendo scavalcata proprio da Melendugno, si avvicina pericolosamente Costa Volpino che vince a Olbia un altro scontro salvezza 2-3, bergamasche ancora ultime ma ora distanziate di sole due lunghezze rispetto a Lecco.

Alessandro Montanelli



Narconon Volley Melendugno-Orocash Picco Lecco 3-1

(26-24, 25-23, 18-25, 25-19).

Melendugno: Maruotti 10, Biesso 9, Stival 18, Santiago 19, Antignano 2, Caracuta 2, Campana 3, Polesello 3, Oggioni, Restelli, Courroux, Favero.

All: Napolitano.

Picco Lecco: Nardelli 20, Piacentini 12, Conti 10, Zojzi 15, Caneva 7, Rimoldi 1, Frigerio 4, Barbagallo (libero), Marondi, Sassolini. N:E: Mainetti.

All: Milano.

NOTE

Durata set: 30′, 35′, 27′, 31′; Tot: 123′. MVP: Caracuta.

Top scorers: Nardelli R. (20) Santiago P. (19) Stival S. (18)

Top servers: Piacentini F. (3) Santiago P. (3) Nardelli R. (2)

Top blockers: Biesso C. (3) Stival S. (3) Polesello G. (2)

Arbitri: Pasciari, Traversa

Classifica: Macerata 30, Cremona 29, Montecchio 28, San Giovanni 26, Mondovì 19, Offanengo 16, Melendugno 14, Picco Lecco 12, Olbia 11, Costa Volpino 10.