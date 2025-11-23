VOLLEY DONNE SERIE B1, LA PICCO LECCO LIQUIDA BREMBO TEAM 3-0

LECCO – L’Orocash Picco Lecco torna a sorridere davanti al proprio pubblico con una vittoria netta e convincente contro il Brembo Volley Team. Il 3-0 finale (25-13, 25-22, 25-22) racconta di una partita ben giocata, con un approccio determinato e la voglia di tornare a fare punti dopo alcune settimane difficili.

Le ragazze di coach Federico Belloni hanno iniziato la gara con grande intensità e velocità di gioco, imponendo subito il proprio ritmo e lasciando poco spazio alle avversarie nel primo set, chiuso con un eloquente 25-13. Nel secondo e terzo parziale Brembo ha alzato il livello, rendendo la sfida più equilibrata, ma la Picco ha saputo mantenere lucidità e coesione, chiudendo entrambi i set sul 25-22 e conquistando tre punti fondamentali per la classifica.

Tra le note più positive della serata spicca la prestazione di Arianna Lancini, vera trascinatrice della squadra, capace di imprimere energia e concretezza nei momenti chiave. Importante anche il contributo di Emma Cantamessi, che al termine della gara ha sottolineato la soddisfazione del gruppo: “Partita fantastica, erano tre settimane che non arrivava una vittoria. Oggi siamo state belle coese e siamo molto soddisfatte. Mi sentivo in forma oggi”.

Coach Belloni ha analizzato così la prestazione: “Una partita con due volti: un primo set ottimo con una strategia di gioco davvero notevole. Nel secondo e terzo abbiamo un po’ mollato, ma siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Settimana prossima saremo a Torbole Casaglia: hanno vinto a Mapello contro Brembo e sarà una bella battaglia.”

La vittoria contro Brembo rappresenta un segnale importante per l’Orocash Picco Lecco, che ritrova fiducia e morale in vista dei prossimi impegni. La squadra ha dimostrato compattezza e capacità di reagire, elementi fondamentali per affrontare con determinazione le sfide che attendono le biancorosse.

–

Orocash Picco Lecco vs Brembo Volley Team 3-0

(25-13, 25-22, 25-22)