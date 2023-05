GALBIATE – Terminato il campionato di serie C al secondo posto, il Dinkle Galbiate è tornato in campo ieri sera nel palazzetto di Villa Vergano, dopo un mese di pausa, per i quarti di finale (gara secca) dei playoff con in palio la B2. Il primo turno è stato però fatale alle ragazze di coach Enrico Casiraghi, sconfitte 2-3 al tie break dall’Eldor Orsenigo dopo oltre due ore di lotta davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Una partita strana, comandata dalle locali nei primi due parziali, in seguito sparite lateralmente dal campo. Sostenute da un tifo infernale partono forte le biancoverdi del presidente Giuseppe Colombo; gli scampoli iniziali non sono rassicuranti (2-6) ma in seguito servizio e un muro davvero galattico girano la partita, Galbiate avanza 19-14, 21-15 sino al 25-16 conclusivo.

Nel secondo set la gara è più equilibrata si procede appaiate 3-3, 6-5 “sgasatina” del team del Barro avanti poi 18-14 e 24-17, termina 25-21. Il terzo periodo ricalca il precedente match sostanzialmente equilibrato, Galbiate parte bene (7-3, 10-6) quindi 17-15 e si ha la sensazione che le locali possano chiudere definitivamente pratica, ma si fanno acciuffare sul 20-20. Orsenigo è più attento e riapre i giochi imponendosi 21-25.

Successivamente accade l’imponderabile, la Dinkle cede sulle ginocchia sprofondando al suolo senza la minima reazione mentale e il set finisce 7-25. Batterie scariche anche a livello fisico, anche nel tie break il Galbiate non riesce ad invertire la tendenza, l’Orsenigo di coach Massimo Negri scappa subito lontano (1-6, 2-10) grazie a un doppio muro il sestetto di casa pare rianimarsi (7-11) tuttavia è solo un fuoco di paglia. Il 9-15 regala al team comasco le semifinali.

Tanta delusione dunque in casa Galbiate, soprattutto per come si è snodato il percorso della gara. Finisce così lo storico sogno della serie B2 ma la stagione resta assolutamente positiva, anche perché mai in passato si erano toccati certi livelli, in attesa di posare la prima pietra in vista dell’anno agonistico 23/24.

Alessandro Montanelli