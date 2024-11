VOLLEY, GRANDE PICCO LECCO: BATTUTA 3-1 LA CAPOLISTA OMAG SAN GIOVANNI

LECCO – Strepitosa vittoria di Orocash Picco Lecco che al Bione trionfa contro la capolista Omag San Giovanni in Marignano. Le romagnole arrivano a Lecco a punteggio pieno, avendo collezionato la bellezza di 15 set vinti e soltanto 2 persi.

Dopo un inizio incerto, le biancorosse ribaltano la partita: prima si portano sull’uno pari e poi conquistano anche i set rimanenti. Prima sconfitta stagionale per Omag e trionfo di Picco Lecco davanti al pubblico di casa. Omag parte forte con un break incredibile (0-5). Picco prova a reagire,ma l’efficia di Omag e’ notevole su ogni attacco (6-14). Picco non recupera lo svantaggio complici alcuni errori in battuta. Omag vince 25-14.

Il secondo parziale vede Picco partire bene grazie ad alcuni cambi strategici: Moroni e Amoruso(5-5). Si prosegue punto a punto (9-9). La Picco infligge un bel break (15-10) e mantiene il vantaggio (21-18). Le padrone di casa conquistano il secondo set (25-21) e riaprono la partita. Terzo set con Omag che parte forte (2-5), ma Picco rientra subito in partita (7-7). Set punto a punto con un ottimo livello da entrambe le parti (14-15). Il set termina con 25-22 a favore di Picco che conquista il primo punto in palio.

Quarto set in equilibrio (9-9), poi Picco prende il ritmo con un parziale molto positivo (12-9). Si continua punto a punto (16-16) con la Picco che prende il largo (20-17). Un infuoco finale di set (23-21) vede le due squadre lottare per la conquista del parziale con lunghi scambi e pochi errori da entrambe le parti. La spunta con grande merito Picco 25-23.

“Abbiamo iniziato intimoriti, ma il cambio di campo e una chiacchierata veloce hanno portato energia. Un vero e proprio cambio di rotta. Non è stato semplice, brave le ragazze che hanno tenuto duro. Obiettivo era giocare bene e ce l’hanno fatta” precisa Gianfranco Milano.

Partita eccezionale per Giorgia Amoruso, MVP insieme al palleggiatore Helena Sassolini, entrata nel secondo set. “Sono molto contenta di questa partita e del lavoro di squadra. Non è stato semplice con queste avversarie. Sono entrata rilassata per cogliere al meglio questa opportunità e sono contentissima” precisa Amoruso.