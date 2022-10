LECCO – In attesa dell’esordio in A2 della Picco Lecco, in calendario domenica a Casnate, il movimento del volley nostrano si è già messo in marcia con i tornei “minori” e in palestra hanno mosso i primi passi serie B2, C e D. Andando a fare le pulci nel girone B della B2, Olginate e Mandello dopo due giornate contano tre punti in una classifica guidata dal terzetto Lurano, Agrate e Volley Adda leader a quota cinque. Ma quali sono le reali ambizioni delle società, lecchesi? Lo abbiamo chiesto ai rispettivi coach.

“Il nostro obiettivo – spiega l’allenatore del Mandello Daniele Valsecchi – è di conseguire una salvezza tranquilla, facciamo parte di un girone molto complicato pensiamo a lasciarci alle spalle cinque squadre e poi, una volta mantenuta la categoria, cercheremo di toglierci se possibile altre soddisfazioni”.

Una squadra, Mandello, che possiede una buona intelaiatura, vedi Melania Lancini in palleggio e il libero Mainetti, ma che può anche contare su delle giovani davvero interessanti.

“Concordo, un gruppo di 2004/06 formato da De Gregorio, Balza, Lafranconi e il nuovo arrivo Frigerio che in futuro potranno sicuramente farci comodo, sta a loro farsi trovare pronte in caso di necessità”.

Coach, nel prossimo turno farete visita al Bellusco, si parte per ottenere il massimo?

“Normale, ma ogni gara nasconde le proprie insidie. Siamo ancora all’inizio e le forze in campo non sono ancora uscite nella loro totalità, posso solo dire che daremo tutto con la speranza di uscire vittoriosi dal parquet”.

Dall’altra parte della barricata l’allenatore dell’Olginate Igor Sersale precisa: “In tempi non sospetti dissi che non dovevamo farci ingannare dei test amichevoli, il fatto di aver spesso vinto non significa nulla e la realtà del campionato è un’altra pagina decisamente più difficile da leggere”.

Coach, un campionato seppur agli albori racconta che Olginate può pensare davvero in grande, anche perché spesso formazioni che come voi hanno stravinto la serie C hanno poi recitato una parte importante nella categoria superiore.

“Vero, tuttavia non sempre accade questo. Noi dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo reale: la salvezza. Ritengo che la coppia Agrate-Brembo abbia le carte in regola per giocarsi la B1, noi terzi incomodi? Pensiamo a mantenere la categoria, una volta compiuta la missione se avremo ancora tempo e modo per ambire ai playoff non ci tireremo indietro. Testa comunque sulle spalle, la B2 è un campionato molto tosto, ragioniamo partita dopo partita il resto lo vedremo a tempo debito”.

Sersale, le “vostre” Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor hanno portato a casa il bronzo mondiale. Felici e orgogliosi…

“E come non potremo esserlo, queste ragazze sono cresciute nelle nostre giovanili ancora oggi abbiamo mantenuto degli ottimi rapporti. In più occasioni sono venute a trovarci in palestra a Olginate. Nonostante siano delle campionesse non hanno perso la loro umiltà”.

Tre vostre ragazze militano in serie A1, Sylla a Monza, Sylvia Nwakalor a Firenze e la sorella di quest’ultima, Linda, a Perugia. In questo senso la domanda sorge spontanea: nelle vostre giovanili sta crescendo un altro tesoro?

“Al momento no, abbiamo dei buoni profili ma non di altissimo livello. La speranza è che in futuro si possa replicare anche se non è facile, staremo a vedere”.

Classifica dopo due gare: Lurano, Agrate, Volley Adda 5, Promobal 4, Delta, Bedizzole, Olginate, Mandello, Casaglia, Brembo 3, Colfree Sondrio, Bellusco 2, Bergamo 1, Arosio 0.

Alessandro Montanelli