VOLLEY. LA PICCO A CREMONA PER IL “MONDAY AFTERNOON” DELLA SERIE A2

LECCO – Inizia il nuovo anno e si torna a calcare i campi della Serie A2 Tigotà. La Volleyball Casalmaggiore accoglie la Orocash Picco Lecco tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona nel “Monday Afternoon” del 6 gennaio. Fischio d’inizio fissato per le 17, dirigono Antonio Testa e Giuseppe Resta, Andrea Lobrace al Video Check, Daniele Farina al referto elettronico e Sebastiano Spagnoli come delegato.

Casalmaggiore ha chiuso il 2024 con una bella vittoria in casa contro Imola, che ha dato qualche sicurezza in più e soprattutto morale a Capitan Giulia Pincerato e compagne. Ma la gara contro Lecco non è sicuramente da prendere sottogamba: le ospiti viaggiano a due lunghezze sopra le rosa e vengono da una vittoria per 3-0 contro Mondovì. Serviranno concentrazione e tanta voglia di fare bene.

“Riprendiamo il campionato dopo la pausa di fine anno, lunedì saremo a Casalmaggiore. Le avversarie hanno acquistato una nuova banda per puntare a far bene nel girone di ritorno. Noi siamo tutte disponibili e l’augurio è partire col piede giusto il nuovo anno” ha precisato Gianfranco Milano.

“La partita contro Casalmaggiore sarà importante per dare continuità al nostro lavoro positivo che stiamo facendo ultimamente. Anche loro vengono da una bella vittoria, quindi ci sarà sicuramente da lottare: sia noi che loro abbiamo bisogno di questi punti fondamentali per la classifica” ha aggiunto Linda Mangani.