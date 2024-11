VOLLEY: LA PICCO INCONTRA LA CAPOLISTA OMAG DOPO UNA SCONFITTA

LECCO – Orocash Picco Lecco affronta la capolista Omag domenica 10 novembre alle 17 al centro sportivo Bione. Reduci da una sconfitta contro Casalmaggiore per 3-1, le biancorosse sono a quota 6 punti, mentre le ospiti possono vantare 5 vittorie su 5 e punteggio pieno.

“Domenica ospitiamo Omg che ha vinto tutte le gare disputate- precisa Gianfranco Milano, coach di Picco Lecco -. Sta giocando un’ottima pallavolo con giocatrici ben messe in campo e che ben interpretano le situazioni di gioco. Sarà un impegno arduo, ma non impossibile. Vogliamo confermare i nostri standard di rendimento e testarci contro questa squadra di qualità. Per noi potrebbe essere una fase di crescita”.

“Omag arriverà sicuramente carica e consapevole del percorso fatto. Noi ci stiamo preparando al meglio per provare a toglierci qualche soddisfazione. Sappiamo i nostri punti di forza e che qualcosa è mancato nelle partite precedenti” aggiunge il capitano Federica Piacentini.