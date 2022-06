LECCO – Nuovo volto per la Pallavolo Picco Lecco, la rosa delle biancorosse acquista Terry Bassi. “Ho tanta voglia di fare, nonostante la giovane età. Ho scelto Lecco in quanto mi hanno sempre parlato molto bene della squadra e del team. L’impressione è stata subito ottima. Ho scoperto la pallavolo a 13 anni come un gioco. Nel tempo è diventata una vera e propria passione”. Oltre alla pallavolo Terry ama la musica e stare con la famiglia e gli amici

IL PROFILO

La giovanissima Maria Teresa (compirà 20 anni il 28 settembre) è nativa di Manerbio, in provincia di Brescia. Il suo avvicinamento alla pallavolo non avviene prima dei 13 anni ma si tratta già di un connubio importante: “Terri” inizia la propria carriera nella Promoball Volley, società bresciana tra le più attive a livello giovanile nel panorama regionale. E proprio con la Promoball, nel frattempo concentratasi esclusivamente sul percorso Under dopo l’esperienza in A1 a Montichiari, prosegue l’intero percorso giovanile di Bassi: la schiacciatrice, che cresce fino a 188 centimetri e si destreggia sia in posto 2 che in posto 4, attira nel 2019 l’attenzione federale ed entra a far parte del Club Italia. La prima stagione in maglia azzurra, con le giovani atlete impegnate in Serie A1, è totalmente di apprendistato, mentre è nel biennio in A2 che Maria Teresa inizia a ritagliarsi spazio: nella scorsa stagione, in cui incrocia per due volte le biancorosse, arriva a piazzare la propria migliore prestazione in termini di punti, grazie alle 19 marcature sfoggiate nella vittoria esterna contro Talmassons. Lo scorso anno ha disputato il campionato con il Futura Volley a Busto.