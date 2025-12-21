VOLLEY, LA PICCO LECCO PASSA IN VENETO: 3-1 AL CORTINA EXPRESS IMOCO

CONEGLIANO (TV) – Una serata da ricordare per l’Orocash Picco Lecco, che espugna uno dei campi più insidiosi del campionato, superando la Cortina Express Imoco con un convincente 3-1 (25-23, 17-25, 24-26, 21-25). Una vittoria che va oltre il semplice risultato: è un’affermazione di maturità, identità e crescita, ottenuta contro una squadra fisicamente imponente e in un palazzetto dove in pochi riescono a uscire con punti in tasca.

Il match si apre con un primo set complicato, in cui Lecco fatica a trovare ritmo e continuità. L’approccio non è dei migliori, come sottolineerà poi anche lo staff tecnico, e l’Imoco ne approfitta per portarsi avanti. Ma dal secondo parziale cambia tutto: la Picco ritrova ordine, aggressività e lucidità, imponendo un gioco più fluido e concreto. Il 17-25 del secondo set riapre completamente la partita e dà fiducia alle biancorosse, che nel terzo parziale ingaggiano un punto a punto serratissimo, deciso solo ai vantaggi. È proprio quel 24-26 a segnare la svolta emotiva del match: Lecco prende consapevolezza, cresce nella gestione dei momenti chiave e chiude poi il quarto set con determinazione, mettendo in cassaforte tre punti pesantissimi.

Le voci dei protagonisti

Federico Belloni, allenatore dell’Orocash Picco Lecco, analizza con lucidità la prestazione: “L’approccio non è stato dei migliori: non possiamo permetterci un atteggiamento così sull’inizio della partita. Dall’inizio del secondo set è stata una bella partita, ma bisogna entrare prima in partita. Queste ragazze, seppur giovani, sono il futuro della pallavolo italiana, un vivaio per la nazionale. Abbiamo vinto in un palazzetto dove in molti hanno perso: sono tre punti pesanti.”

A confermare la difficoltà e l’importanza del successo è anche Matilde Frigerio, protagonista di una prova solida e di grande esperienza: “È stata una vittoria sofferta, 3-1. Una partita difficile e piena di alti e bassi. Siamo partite con il freno a mano tirato, poi dal secondo set ci siamo riprese. La nostra esperienza è stata di grande aiuto. Sapevamo che fosse una squadra molto ‘fisicata’, ma dopo aver preso le misure siamo riuscite a imporre il nostro gioco.”

Le parole di Frigerio fotografano perfettamente l’andamento del match: una partenza contratta, seguita da una crescita costante, fino alla piena consapevolezza nei momenti decisivi.

CORTINA EXPRESS IMOCO-OROCASH PICCO LECCO 1-3

(25-23 17-25 24-26 21-25)