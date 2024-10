VOLLEY, LA PICCO VIENE “MACERATA”: 0-3 IN CASA PER IL TEAM LECCHESE

LECCO – Macerata conquista 3 punti d’oro contro l’Orocash Picco Lecco. L’attesa sfida andata in scena al Bione ha visto in campo due formazioni agguerrite e pronte a contendersi la vittoria. Picco ha peccato sul fronte battute e in ricezione, ma non si è fatta intimorire dalla formazione ospite. Soprattutto nel secondo parziale quando le biancorosse hanno regalato al loro pubblico un finale davvero combattuto punto a punto. Sul finale la costanza di Macerata ha premiato la squadra che dopo 3 partite si presenta prima nel girone e a punteggio pieno.

Il match parte piano e punto a punto, poi Macerata tenta la fuga (4-6). Le ospiti sfruttando qualche errore di troppo delle biancorosse al servizio e in ricezione si portano sul 5-13. Il set finisce 20-25 a favore delle ospiti.

Secondo parziale sempre con Macerata davanti (2-5), ma Picco è in cerca del riscatto puntando sui fondamentali. Il set procede punto a punto (12-13), ma poi Macerata tenta la fuga (15-20). Sul finale la partita si accende e si gioca fino ai vantaggi. Le ospiti conquistano il set col punteggio 25-27.

Terzo parziale sottotono, con le ospiti sempre al comando (5-10). Picco cerca di riportare la partita in equilibrio, ma sul finale è Macerata a chiudere la partita 19-25.

“Male il primo set, mentre nel secondo siamo rientrate a pieno titolo in partita dopo qualche sbandamento. Peccato per il terzo set – commenta Gianfranco Miano -. Nel terzo parziale abbiamo regalato un margine di vantaggio e poi abbiamo cercato di ricucirlo. E’ stata una prestazione a tratti buona e l’obiettivo è allinearci piano piano a questo livello di gioco. Da recriminare sicuramente il fatto di “aver perso la testa” su piccoli svantaggi, quando era essenziale mantenere la calma e la concentrazione. In settimana lavoreremo sulla battuta e sul muro-difesa”.

Miglior realizzatrice Picco è stata Linda Mangani. “Nelle ultime giornate abbiamo incontrato due grandi, Brescia e Macerata. Dobbiamo pensare a un campionato di questo livello con squadre ben attrezzate dove è fondamentale puntare alla conquista di qualche set. Partita buona a tratti dove abbiamo dimostrato di cosa siamo fatte.

Lecco-Macerata 0-3

(20-25, 25-27, 19-25)