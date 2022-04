LECCO – La Pallavolo Picco Lecco vince al Bione nella sfida di sabato sera contro le avversarie trentine. Un 3-0 davvero importante per le biancorosse che riconfermano l’ottimo stato di salute della squadra.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “La partita non ha offerto grandi novità e ha rispettato i pronostici. Sapevamo di incontrare una squadra giovane, con pochi punti in classifica, con capacità tecniche e di sviluppo gioco non di un certo livello. Siamo stati bravi ad affrontarla sin dal principio sfruttando una buona prestazione in battuta. Questa situazione ha inibito qualsiasi tipo di capacità di attacco da parte loro. I primi due set sono stati nettamente a nostro favore, mentre il terzo è stato leggermente più combattuto. Ho avuto l’occasione di far girare le ragazze in campo, consentendo al sestetto titolare maggiore riposo. La prossima gara si giocherà a Gorle, la squadra che ci ha inflitto la prima sfida stagionale”.

PiccoLecco VS Trentino Energie 3-0

(25-12 25-16 25-17)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 4, Bracchi 13, Lancini 3, Rettani 9, Ratti 11, Marsengo 3, Garzaro 1, Perego 3, Lanzarotti 2, Zingaro 4

Durata set: 18′, 20′, 21′ Totale 59′.

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 10 , battute sbagliate 6, muri 6, attacco 42%, ricezione positiva 49%,