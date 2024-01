VOLLEY, LE AVVERSARIE DELLA PICCO NEL POOL SALVEZZA DI A2

LECCO – Ancora il match in calendario domani a Mondovì e poi dal 28 gennaio avrà inizio la Pool salvezza per l’Orocash Picco Lecco nel campionato di serie A2.

La prima sfida in questa seconda fase di campionato vedrà la squadra di coach Gianfranco Milano ospitare il Padova, quindi la trasferta a Pescara a cui farà seguito il doppio impegno casalingo rispettivamente con Bologna e Brescia, la trasferta a Soverato chiuderà l’andata. Successivamente il 10 marzo avremo Padova -Lecco, poi Lecco-Pescara la duplice trasferta a Bologna e Brescia infine l’incontro al Bione con Soverato il 7 aprile. Nella pool salvezza si scontreranno anche Olbia, Offanengo, Costa Volpino e Melendugno.

Dieci formazioni si contenderanno la permanenza in categoria, le ultime tre retrocederanno direttamente in B1, dalla quarta alla settima parteciperanno ai playout, due di queste retrocederanno mentre le prime tre si garantiranno la salvezza diretta terminando in pratica la stagione agonistica 23/24 al pari delle ultime tre classificate.

Ora l’obiettivo immediato di Lecco a Mondovì è quello di far punti per incrementare la classifica finale anche, se le locali quinta forza del torneo, sono ovviamente decise a fare altrettanto.

A. Mont.

