VOLLEY A2. MESSINA (E L’INFLUENZA) METTONO NEI GUAI LA PICCO LECCO

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta 3-1 in casa contro l’Akademia Sant’Anna Messina. Nel match domenicale al Bione la squadra biancorossa si presenta decimata dall’influenza. Pesano le assenze di Federica Piacentini e Helena Sassolini. Bene l’esordio di Sofia Ricci, palleggiatrice della formazione u17 che milita in serie C.

La Picco inizia bene conquistando il primo parziale, poi si spegne e rientra in partita dal terzo set. Le biancorosse faticano a gestire la squadra ospite, complici diversi errori in battuta e ricezione. Nel complesso buona prestazione per Picco che non muove la classifica, ma dimostra di dare del filo da torcere soprattutto in casa anche alle squadre più forti.

La partita inizia punto a punto, ma Picco entra in gioco velocemente (14-10). Esordio di Sofia Ricci (che disputa il campionato under 17) a causa dell’infortunio di Arianna Severin. Buona performance delle padrone di casa (21-16) che amministrano il vantaggio. Nel finale le sicule si fanno sotto (24-22), ma Picco chiude il primo set 25-22. Secondo parziale punto a punto (3-3), poi Messina si porta in vantaggio (4-7) complice qualche errore in ricezione di troppo delle biancorosse. Black out di Picco che rincorre le ospiti senza mai avvicinarsi. Messina riporta in match in equilibrio con un 10-25.

Inizio terzo set più equilibrato (5-5), ma verso la meta’ Messina prova a staccarsi (10-15). Un break negativo che porta le biancorosse sotto di 7 punti. Il parziale sembra compromesso, ma Picco tenta il tutto per tutto (15-21). Messina chiude il terzo parziale 25-21, ma con Picco in netta ripresa. Quarto parziale con la Picco che parte bene (3-0), ma Messina non ci sta. Si continua appaiati (8-10), senza nessun allungo. Sul finale di set pesano gli errori in battuta delle padrone di casa. Messina strappa anche il terzo set 25-21.

“Questa settimana Sofia ha giocato con noi dato che Sassolini era malata da inizio settimana, certo non ci aspettavamo giocasse titolare. Abbiamo cercato di dare il massimo. L’intenzione è fare bene la pool salvezza e Costa Volpino è un’altra occasione per fare bene. Continuiamo a fare bene intanto” commenta coach Gianfranco Milano.

“È stato un mix di emozioni e all’inizio ero molto tesa. È andata molto bene la partita. Cercavo di non far capire l’ansia e Mangani mi è stata vicina” aggiunge Sofia Ricci.