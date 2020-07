LECCO – Secondo colpo di mercato per la Picco Lecco, che ha ufficializzato l’arrivo della schiacciatrice comasca classe ’92 Greta Valli.

Una carriera che parte subito alla grande in B1, quella di Greta, salendo via via sino alla A2 dove è stata protagonista con Volley Soverato, LPM Bam Mondovì (con cui nel 2018/2019 si è piazzata seconda in Coppa Italia) e, nella passata stagione, con la formazione di Cuore Di Mamma Cutrofiano.

Queste le parole della schiacciatrice, dopo la firma: “Ho scelto di venire a giocare per la Picco Lecco perché, dopo tanto tempo, ho deciso di avvicinarmi a casa. Conoscevo già la società e sapevo di trovare un’ambiente serio e con un progetto e degli obiettivi importanti.

Per me è molto stimolante giocare in un campionato come la B1 perché credo che sia un campionato di livello e molto divertente in cui tutte le partite ti danno tanti stimoli e quel qualcosa in più.

Il mio obiettivo personale è quello di confermare una buona annata, come quella dell’anno scorso, nel ruolo di banda che, nonostante non sia il mio ruolo originale, ormai è diventato un po’ la mia natura.

Poi, anche se per scaramanzia non si dovrebbe dire, un altro obiettivo è sicuramente quello di puntare in alto, sia in Coppa Italia che in Campionato.

Lascio un messaggio anche ai tifosi a cui voglio raccomandare di venirci a vedere non appena sarà possibile e saranno definite tutte le misure del caso e di riempire il palazzetto per essere sicuramente un valore aggiunto per noi e per la nostra squadra”.

Il commento di coach Milano: “Convincere Valli ad unirsi al nostro progetto tecnico 2020/21 non è stato difficile. Il lavoro continuo ed incessante svolto negli ultimi anni dalla Picco ha sicuramente creato una nomea di serietà e credibilità che spesso ci agevola durante le trattative di mercato.

Le caratteristiche tecniche della Valli, attacco importante e grande concretezza sugli altri fondamentali, sicuramente ci renderanno ancora più efficaci. Un’altra “guerriera ” su cui la squadra potrà contare!”.