VOLLEY OPEN CSI. AURORA SAN FRANCESCO, VITTORIA CHE VALE LA PROMOZIONE

LECCO – L’ultima giornata del Girone B del Campionato Provinciale CSI di pallavolo, categoria Open Mista, ha visto lo scontro diretto tra Giocosport Barzanò e Aurora San Francesco, rispettivamente terza e seconda forza del campionato, separate da un unico punto in classifica. La vittoria esterna per 0-3 ha consentito ai biancorossi di certificare il secondo posto finale, a tre punti dalla capolista ASC Ballabio 89. Risultato che attribuisce alle due squadre il diritto di partecipare ai playoff di fine stagione, con la certezza di essersi comunque guadagnati l’iscrizione al più impegnativo Girone A per la stagione 2025-2026. La squadra di Viale Turati conclude la stagione con 36 punti in classifica, frutto di 12 vittorie e 4 sconfitte. Ai ragazzi va riconosciuto anche il merito di aver ottenuto il miglior punteggio nelle statistiche di Quozienti set, set persi, Quozienti punti e punti subiti.

Nonostante un inizio di stagione caratterizzato da molte incognite, dovute a un profondo cambiamento della rosa rispetto alla stagione precedente, il gruppo ha saputo subito compattarsi e accogliere positivamente i nuovi elementi, creando un buonissimo spirito di squadra che ha posto le basi per l’ottimo campionato.

LA ROSA: Manzoni Barbara (C), Allevi Sofia, Barone Emanuele, Burini Dario, Cuccovillo Luca, De Giuli Alessandro, De Giuli Francesca, Di Gennaro Rocco, Gattinoni Stefano, Monti Laura, Negrotti Laura, Pasquinucci Swami, Pezzilli Simone e Veerabathula Goutham. Allenatrice: Bernotto Patrizia. Dirigente: Manzoni Maurizio.