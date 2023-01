MONDOVÌ (CN) – Anche se con un paio di giorni di ritardo rispetto al calendario, è arrivata la calza della Befana in casa Orocash Picco Lecco.

Peccato che all’interno coach Gianfranco Milano e ragazze vi abbiano trovato solo carbone; il 3-0 rimediato a Mondovì nella prima uscita del 2023 lascia in tal senso molto amaro in bocca. La partenza delle biancorosse (già batture 1-3 all’andata) è da incubo, in un amen Mondovì si porta sull’otto a zero solo una diagonale di Bracchi regala il primo punto a Lecco. Inutile dire che lo sciagurato avvio penalizzi e non poco le ospiti, che rialzano la testa sull’15-12 ma si tratta solo di un guizzo Mondovì riparte a tutta e s’impone 25- 17. La fisionomia della gara non cambia nel secondo parziale, le locali avanzano 3-1, 8-6, 11-8, una parallela di Lancini sembra riaprire la contesa : 17-16. Da qui in avanti Lecco tuttavia perde il suo smalto in una partita giocata solo a scampoli – finisce 25- 19 per i sestetto di Solforati. Si arriva al dunque; Lecco non può più sbagliare il terzo “gioco” è fondamentale se si vuole muovere la classifica. Intanto coach Milano fa accomodare Lancini in panca, schierando al suo posto Bassi ma cambiando gli addenti il risultato non muta – Mondovì scatta sul 3-0, 8-5 e 10-6 lasciando alle lecchesi l’ingrato compito di perenne inseguitore. Un primo tempo di Albano tiene in vita l’Orocash (13-12), un parziale in cui le nostre restano comunque aggrappate all’incontro sino alla fine – Bassi con un dosato pallonetto annulla la prima palla match (24-23) ma non è sufficiente termina 25 -23 in circa un ora e 30’ di gioco. Un tonfo pesante subito però sul parquet di una formazione di rango che veleggia ai piani superiori della classifica (è quinto), insomma esiste l’alibi anche se la formazione pilotata da Milano a tratti si è lateralmente sparita dal campo agevolando il compito alla compagine piemontese. L’occasione per il riscatto è a portata di mano, la Picco Lecco infatti ha la grande chance per tornare da subito in sella quando domenica ospiterà nella terza di ritorno il Club Italia ex squadra di Maria Teresa Bassi e fanalino di coda del torneo con nove punti all’attivo – un occasione da prendere al volo anche per “vendicare” la brutta sconfitta patita all’andata in terra milanese.

Il tabellino: Mondovì – Orocash Picco Lecco 3-0.

(25- 17, 25-19, 25-23).

Mondovì: Zech, Longobardi 5, Populini, Giubilato, Colzi 10, Pizzolato 14, Grigolo, Ripaldelli, Giroldi 10, Tiemi, Takagui, Decortes 17, Bisonti.

All: Solforati.

Picco Lecco: Rimoldi, Bracchi 14, Lancini 3, Albano 5, Tresoldi 6, Bassi 5, Citterio, Belloni, Piacentini, Bonvicini (libero), Rocca, Zingaro 6.

All: Milano

Arbitri: Cavicchi, Pasin .

Classifica; Trentino 30, Futura Busto, Brescia 28, Sassuolo 26, Mondovì 22, Olbia 19, Esperia Cremona 18, Picco Lecco 15, Offanengo 14, Albese 13, Montale 12, Club Italia 9.

Alessandro Montanelli