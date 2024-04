VOLLEY/PERCORSO NETTO DELLA PICCO, AL BIONE SUONA LA DECIMA SINFONIA

Decima vittoria consecutiva dell’Orocash Picco Lecco nella pool salvezza di A2, le ragazze di coach Gianfranco Milano non hanno fatto sconti battendo al Bione nell’ultima di campionato anche Soverato con un rotondo 3-0.

Due squadre che si affrontavano senza un vero obiettivo da raggiungere in una sorta di amichevole, festosa per Lecco (rinfresco e musica a palla a fine match all’esterno del palazzetto), decisamente amara per le calabresi retrocesse in B1 da tempo. I due allenatori hanno conseguentemente fatto girare le ragazze a disposizione, e in casa Picco da segnalare l’esordio in A2 della giovane palleggiatrice Sofia Ricci.

Intanto si pensa già al futuro, il presidente Dario Righetti con le autorità comunali presenti ha promesso di pianificare al più presto la nuova stagione nella seconda serie del volley nazionale. A riguardo già due pedine hanno salutato Lecco; si tratta della palleggiatrice Rimoldi e della schiacciatrice albanese Zojzi – quest’ultima in procinto di firmare con Trento, formazione appena retrocessa dall’A1.

Cronaca: nella parte iniziale del primo set le due squadre si equivalgono, 5-5 grazie a un ace di Conti, ragazza che sempre dalla linea dei nove metri confeziona il 14-9. Si prosegue sul 18-13, 23-16 prima del definitivo 25-18 punteggio piuttosto agevole. Assolutamente senza storia i due successivi parziali, nel secondo Lecco si porta sul 4-2 grazie a un altro ace di Conti, Caneva regala l’11-5, mentre un gran diagonale di Nardelli racconta il 18-8 poi via in carrozza sino al 25-11. Nel terzo gioco il primo tempo di Frigerio confeziona il 4-1, ed ecco l’ace di Sassolini scrivere il 12-5, due servizi vincenti consecutivi di Piacentini scavano il solco sino al 19-8, mentre i titoli di coda mandano in archivio il 25-16.

Alessandro Montanelli

“La stagione è stata difficile: piena di infortuni, abbandoni e cambi di fronte. Siamo stati in difficoltà, ma per noi rialzarsi è una stata grande soddisfazione” ha commentato Gianfranco Milano, coach Picco. “Molto bello a livello emozionale, e’ stata una guerra questo campionato e finire così è una grandissima soddisfazione” ha aggiunto Rachele Nardelli.

Orocash Picco Lecco -Volley Soverato 3-0

(25-18, 25-11, 25-16)

Picco Lecco: Sassolini 6, Conti 7, Kadjrova 11, Caneva 3, Nardelli 12, Barbagallo (libero), Zojzi 1, Frigerio 3, Morandi, Ricci, Cantaluppi 1, Invernizzi, Mainetti.

All: Milano.

Soverato: Romanin 2, Barbazeni 5, Zuliani 5, Frangipane 4, Buffo 9, Guzin 4, Vittorio (libero), Coccoli 3, Tolotti, Orlandi.

All: Guidetti.

Arbitri: Marani, Magnino.

Classifica finale Pool salvezza: Offanengo 47, Brescia 43, Picco Lecco 42, Olbia, Melendugno 36, Bologna 31, Soverato 24, Costa Volpino 23, Padova 22, Pescara 1.

Bologna, Soverato, Costa Volpino, Padova e Pescara retrocedono in serie B1.