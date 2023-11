VOLLEY. PICCO IMPALPABILE, IN ROMAGNA INCASSATO UN ALTRO 3-0

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) – Ancora un 3-0 e dazio pagato agli uffici dei tributi per l’Orocash Picco Lecco travolta a San Giovanni in Marignano dall’Omag ora titolare del quarto posto del girone B del campionato femminile di A2. Coach Gianfranco Milano ha dovuto approcciare la gara senza le infortunate Badalamenti e Barbagallo, recupera invece Conti, tuttavia la prestazione biancorossa è stata impalpabile e la squadra ben presto in balia dell’avversario.

E dire che nel primo set Lecco ha lottato con grinta ed abnegazione: 11-11, sotto di tre e nuova parità sul 14-14. Quindi parziale di 5-0 subito e le ragazze manzoniane tornano ad inseguire 23-20, termina 25-23 venendo bruciata solo nel finale, dallo spunto delle riminesi. Poi non c’è più stata gara; nel secondo parziale Omag avanti subito 16-4, e poi tocca alla 36enne opposto Serena Ortolani, ex nazionale, a mettere a terra il definitivo 25-13. Nel successivo “gioco” la staccatona del 15-10 fa da aperitivo al 25-15 di fine partita.

La Picco Lecco incassa la sesta sconfitta nelle sin qui otto gare disputate e la classifica si fa sempre meno bella, ora le ragazze sono attese nel turno infrasettimanale di mercoledì quando al Bione arriverà il Mondovì quinto in graduatoria, nell’ultima giornata d’andata.

Inutile dire che sarà un altro test molto difficile anche se è arrivata l’ora di invertire la tendenza, compito molto arduo anche per le defezioni elencate in apertura, in questo senso coach Milano dovrà estrarre il classico coniglio dal cilindro anche perché è alle porte nella prima giornata di ritorno la trasferta di Costa Volpino contro l’ex Arianna Lancini, scontro salvezza in cui sarebbe delittuoso uscire con nulla in mano. Un esperimento di non facile soluzione, ma che il tecnico dall’alto della sua esperienza (in questi anni spesso è risultato il valore aggiunto della squadra) deve necessariamente realizzare, magari con l’aiuto della società che dovrà iniziare a guardarsi in torno, e tuffarsi nel limite del possibile, nel mercato di riparazione.

Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Orocash Picco Lecco 3-0

(25-22,25-13,25-15)

Omag-Mt: Ortolani 10, Parini 9, Giacomello 5, Nardo 22, Consoli 12, Turco 3, Caforio (libero), Ghibaudo, Pecorari, Meliffi. N.E: Saguatti, Cangini, Salvatori. All: Bertini.

Picco Lecco: Salinas 7, Piacentini 5, Conti 6, Zojzi 9, Caneva 7, Rimoldi, Mainetti (libero), Frigerio 3, Sassolini, Casari, Bazzani. N.E: Cavenaghi. All: Milano.

Arbitri: Sumeraro, Papapietro.

Classifica: Macerata, Montecchio, Cremona 19, Marignano 16, Mondovì 13, Olbia 10, Costa Volpino 8, Picco Lecco 7, Offanengo 5, Melendugno 4.

Alessandro Montanelli