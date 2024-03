VOLLEY, PICCO LECCO A PADOVA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna in campo a Padova per la prima giornata di ritorno della Pool Salvezza. Il bilancio delle prime cinque partite risulta molto positivo, con le biancorosse imbattute e 30 mentre le padrone di casa sono a 16.

Padova cercherà il tutto per tutto, provando a conquistare punti salvezza essenziali. Picco cerca la promozione matematica e la possibilità di raccogliere altri punti.

“Domenica inizia il girone di ritorno. La prima parte della Pool Salvezza è andata bene, ora avremo le ultime cinque partite. Padova ha necessità di punti per recuperare e cancellare l’andata. Avremo un compito arduo e difficile, ma ce la metteremo tutta”, ha commentato Gianfranco Milano.

“Sarà una bella partita. Altafratte arriva da una vittoria e noi altrettanto, dobbiamo essere concentrate e determinate per conquistare la vittoria a Padova, imponendo il nostro gioco per portare a casa più punti possibili. Siamo in un flusso positivo. Veniamo da cinque vittorie consecutive e non intendiamo fermarci in vista del traguardo della salvezza, dobbiamo continuare con questa grinta e forza di squadra”, conclude Helena Sassolini.