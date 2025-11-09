VOLLEY, PICCO LECCO CADE AL BIONE: 0-3 CONTRO ARENA VERONA

LECCO – Serata amara per Orocash Picco Lecco, che al centro sportivo “Il Bione” cede il passo a Smapiù Arena Volley con un netto 0-3 (20-25, 15-25, 20-25). Una gara che ha visto le biancorosse partire con determinazione, ma non riuscire a mantenere il ritmo contro una formazione ospite solida e ben organizzata.

Il primo set si apre con un equilibrio punto a punto. Picco Lecco mostra buone trame di gioco e conduce fino al 12-11, ma Arena Volley cambia marcia e si porta avanti (12-14), chiudendo il parziale 25-20. Nel secondo set, le ospiti partono forte (1-4), ma Picco reagisce e pareggia i conti (7-7). Tuttavia, Arena Volley impone nuovamente il proprio ritmo e dilaga fino al 25-15. Nel terzo set, le biancorosse approfittano di un momento di blackout delle avversarie e si portano sul 6-1. La reazione di Arena è immediata (6-6) e, nonostante una maggiore tenacia da parte di Picco, il parziale si chiude ancora a favore delle ospiti (25-20), che conquistano l’intera posta in palio.

Gaia Genovese, MVP di Picco Lecco, ha commentato: “Le avevamo studiate bene, ma abbiamo un po’ mollato in alcuni momenti. Non siamo riuscite a tenere il livello. È sempre uno stimolo giocare con squadre così, ma è mancato il ritmo giusto”.

Coach Federico Belloni ha analizzato con lucidità la prestazione: “In tutti e tre i set siamo partiti bene, poi ci siamo spenti. Nei momenti di difficoltà non reagiamo. Siamo in un momento di calo e ci sta con una squadra tanto giovane. Non sono però soddisfatto dell’atteggiamento: la gioventù deve portare voglia di mettersi in gioco. Sicuramente l’inizio di campionato è stato spavaldo, ora noto meno tenacia. Queste partite dovrebbero essere le migliori per mettersi in gioco. In settimana dovremo fare il punto su tutto con le ragazze, specie in vista della sfida di domenica contro la squadra più forte del girone, Azimut Giorgione”.

Orocash Picco Lecco 0-3 Smapiù Arena Volley

(20-25, 15-25, 20-25)

Picco Lecco: Lancini 10, Genovese 9, Mancastroppa, Frigerio 3, Cantamessi 6, Tesoro 8, Ghezzi (L), Cavenaghi 1, Ricci, De Gregorio, Monti, Cazzaniga. Ne: Crevenna, Casari (L).

All. Belloni.

RedSpo