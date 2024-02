VOLLEY, PICCO LECCO CONQUISTA 3 PUNTI IMPORTANTI IN TRASFERTA A PESCARA

PESCARA – Seconda vittoria consecutiva nella pool salvezza per le lecchesi che nel pomeriggio di domenica chiudono la partita per 3 set a zero.

Primo set molto equilibrato, le due squadre rispondono punto su punto. Le ospiti riescono infatti a raggiungere il massimo vantaggio di soli 4 punti. Equilibrio che dura fino alla conclusione del set (21-25). Il secondo set inizia con il vantaggio del Lecco si che porta a 6 punti sulle padrone di casa le quali, nonostante qualche errore di troppo, Pescara riesce a raggiungere il pareggio che spreca clamorosamente regalando il set alle avversarie (20-25).

Il terzo è un continuo rispondere punto su punto delle due squadre almeno fino al dodicesimo quando il Lecco prende il largo e si va a prendere set e partita: 18-25.

“La gara poteva racchiudere insidie, sicuramente la nostra prestazione non è stata di primo livello, ma abbiamo concluso al meglio i set. Abbiamo provato a dare cambi e rendere l’organico pronto a dei cambiamenti. Adesso pensiamo alle prossime gara, aspettiamo Bologna dove dovremo alzare il livello del nostro gioco e puntare sulla qualità” ha commentato il coach Gianfranco Milano.

PESCARA-PICCO LECCO 0-3

Parziali: 21-25, 20-25,18-25