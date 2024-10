VOLLEY, PICCO LECCO: DOMENICA LA SFIDA ALLA CORAZZATA MACERATA

LECCO – La Orocash Picco Lecco affronta sul campo di casa la corazzata del Cbf Balducci Hr Macerata. Il bilancio di questa prima parte di campionato vede la Picco a quota tre punti. Dopo l’esordio casalingo contro Pisa, domenica scorsa le biancorosse hanno perso contro Brescia.

Macerata invece è a punteggio pieno come da pronostici dopo le due vittorie secche contro Calsalmaggiore e Mondovì. La sfida in programma domenica 20 ottobre alle 17 al Bione si preannuncia ricca di emozioni.

“Incontriamo una formazione che lo scorso anno ha affrontato i playoff – precisa Gianfranco Milano, coach biancorosso – Per questa stagione si è ulteriormente rafforzata e ambisce sicuramente alla promozione, forse anche diretta. Da segnalare la presenza dell’opposto Sara Decortes, uno dei migliori per anni dell’A2. Sarà una partita interessante. Lato nostro stiamo facendo tesoro delle ultime sfide, lavorando sulla continuità e sulla reazione nei i momenti di difficoltà. Invitiamo i nostri tifosi domenica al Bione, per sostenerci e seguire il nostro percorso”.

“Sarà una partita importante e impegnativa. Sicuramente Macerata è una squadra ben attrezzata che punta a fare bene ma noi ci impegneremo a far valere il fattore casa e la nostra voglia di riscatto”, ha aggiunto Atama Princess.