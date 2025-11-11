VOLLEY PICCO LECCO: EMOZIONI CONTRASTANTI PER LE GIOVANILI

LECCO – Un fine settimana intenso per le squadre giovanili di Picco Lecco, impegnate nei rispettivi campionati di Serie C e Serie D. Due partite, due storie diverse, ma un unico filo conduttore: la crescita continua di un progetto sportivo che punta su talento, carattere e spirito di squadra.

Serie C – Le Iron Girls piegano Lemen al tie-break

Acciaitubi Picco Lecco – Lemen Volley 3-2

(22-25, 28-26, 25-17, 17-25, 15-9)

Le ragazze dell’Acciaitubi Picco Lecco (in copertina) hanno regalato al pubblico una prestazione da brividi, imponendosi 3-2 contro la forte formazione del Lemen Volley di Almenno (22-25, 28-26, 25-17, 17-25, 15-9). Dopo un avvio difficile, le biancorosse hanno saputo ribaltare l’inerzia del match grazie alla grinta di Cavenaghi, alla solidità difensiva di Rebecca Toppio e alla leadership di capitan Monti.

Una vittoria che conferma il carattere d’acciaio delle Iron Girls e rilancia le ambizioni della squadra nel campionato di Serie C.

Serie D – Giornata no per le Electricity Teens

Sime Energia Picco Lecco 0 – 3 Smart Service Limbiate Volley

(11-25, 23-25, 19-25)

Meno fortunata la domenica mattina della Sime Energia Picco Lecco, sconfitta 0-3 da Smart Service Limbiate Volley(11-25, 23-25, 19-25). Una prestazione sottotono, come sottolineato da coach Lorenzo Vergani, che ha evidenziato la necessità di maggiore coesione e spirito di squadra: “Solo quando le ragazze capiranno che l’unione fa la forza, potremo vedere il vero potenziale di questo gruppo.”

Nonostante la sconfitta, il percorso delle Electricity Teens resta promettente: ogni passo, anche quello più difficile, è parte integrante della crescita.

Due risultati opposti, ma un’unica direzione: lavorare, migliorare, crederci. Le squadre giovanili di Picco Lecco continuano a rappresentare con orgoglio i valori del club, dentro e fuori dal campo.