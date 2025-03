VOLLEY, PICCO LECCO FA 7 SU 8 BATTENDO 3-1 LA RETROCESSA ALTINO

LECCO – La Orocash Picco Lecco vince la sfida domenicale contro Altino davanti al pubblico di casa del Bione. Le biancorosse strappano tre punti fondamentali contro le abruzzesi e si avvicinano sempre di più alla salvezza. Dopo un bel primo parziale dominato dalle lecchesi, Altino strappa un bel secondo set e riapre la partita. Il terzo set vede le due formazioni giocare punto a punto, ma alla fine è la formazione di casa a ottenere la vittoria meritatamente.

Grande attesa per le ultime due giornate in quanto ci sono cinque squadre in due punti. “Dobbiamo fare il nostro percorso gara dopo gara. Oggi abbiamo incontrato una squadra motivata e desiderosa di fare punti, ci ha dato filo da torcere. E abbiamo fatto davvero bene. Due partite importanti e sicuramente sentite per chiudere il campionato” ha precisato il coach Gianfranco Milano.

Ben 27 punti a cura di Giorgia Amoruso, che commenta: “Non era una partita facile, loro giocavano libere senza pensieri. Abbiamo un obiettivo e speriamo di raggiungerlo”.

OROCASH PICCO LECCO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-1

(25-20 24-26 25-21 25-22)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 6, Moroni 16, Amoruso 27, Atamah 12, Sassolini 3, Napodano (L), Conti, Mainetti, Casari. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 8, Mennecozzi, Ndoye 2, Martinelli 12, Maricevic 10, Petrovic 14, Pisano (L), Tega 10, Vighetto 7, Foresi 1, Galuppi (L). Non entrate: Bisegna. All. Ingratta.

ARBITRI: Pernpruner, Kronaj.

NOTE

Durata set: 25′, 35′, 25′, 30′; Tot: 115′.

MVP: Amoruso.

Top scorers: Amoruso G. (27) Moroni G. (16) Petrovic A. (14)

Top servers: Mangani L. (3) Petrovic A. (2) Martinelli S. (2)

Top blockers: Grazia C. (4) Moroni G. (4) Maricevic M. (2)