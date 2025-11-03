VOLLEY PICCO LECCO, GIOVANILI CARICHE TRA EMOZIONI ED ENERGIA

LECCO – Emozioni contrastanti, ma tanta energia in campo per le giovanili della Picco Lecco.

Un fine settimana di gare che racconta due storie diverse, ma unite dallo stesso spirito: impegno, crescita e voglia di migliorare. Le squadre giovanili affrontano sfide importanti, tra rammarico e soddisfazione, con la consapevolezza che ogni partita è un passo avanti nel percorso.

Serie C – Battuta d’arresto per le Iron Girls

CEM Torricelli – Acciaitubi Picco Lecco 3-1 (16-25, 25-14, 25-19, 25-23)

Dopo due vittorie di valore, le Iron Girls si fermano contro un solido Torricelli. Una gara altalenante, dove le ragazze di coach Maria Luisa Checchia non riescono a trovare continuità nei momenti chiave.

Coach Checchia racconta così la partita: “Primo set condotto con sicurezza, poi alcuni cambi tattici del Torricelli hanno dato equilibrio alla squadra avversaria. Il rammarico più grande è il quarto set: avanti 13-9 e 18-15, non siamo state lucide nel chiuderlo. Poco efficaci in attacco e poco efficienti a muro.”

Una sconfitta che non cancella i progressi delle ultime settimane. Si torna in palestra, dove si costruiscono le risposte alle serate più difficili.

Serie D – Eccoli i primi, elettrizzanti punti!

CDG Motta Visconti – Sime Energia Picco Lecco 1-3 (20-25, 25-23, 19-25, 23-25)

Finalmente arrivano i primi tre punti stagionali per le Electricity Teens (in copertina), protagoniste di una prestazione grintosa e corale sul campo del Motta Visconti. Una vittoria che premia il lavoro e la tenacia delle ragazze di coach Lorenzo Vergani.

“Vincere aiuta a vincere, speriamo sia l’inizio! – il commento a caldo di coach Vergani – Le ragazze stanno lavorando duramente da due mesi e ora iniziano a raccogliere i frutti. Da sottolineare la capacità di restare attaccate all’avversario nel quarto set: sotto 19-22, hanno reagito con carattere. Soffrire e non mollare!”

Un successo che dà fiducia e consapevolezza. Ora di nuovo sotto carica: questo può essere l’inizio di qualcosa di speciale!

RedSpo