VOLLEY, PICCO LECCO REGOLA SCHIO 3-0. MVP DELLA GARA GAIA MANCASTROPPA 

LECCO – Vittoria netta e convincente per l’Orocash Picco Lecco, che supera Gps Volley Group Schio con un secco 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) nella terza giornata di campionato. Una prestazione solida, costruita su una gestione lucida del gioco e una reazione di carattere nei momenti più delicati del match.

Nel primo e secondo set, le biancorosse mantengono il controllo, respingendo i tentativi di rimonta delle avversarie. Il terzo parziale si apre con un’ottima Picco, poi Schio risponde con un break che riporta in equilibrio il set. Lecco non si scompone: grazie a ottime azioni a muro e in attacco, le ragazze di coach Belloni ritrovano ritmo e chiudono il match con sicurezza, conquistando tre punti fondamentali per la classifica.

Top scorer: Frigerio e Tesoro (12 punti), seguite da Genovese e Cantamessi (11). MVP della gara il palleggiatore Gaia Mancastroppa.

“Una partita difficile, ma la squadra ha dimostrato cuore e maturità. Non mi aspettavo di essere così in alto dopo tre giornate, ma il gruppo sta crescendo bene – ha commentato coach Federico Belloni -. Contro Schio abbiamo mostrato capacità di leggere le situazioni. Ora testa a Volano e poi all’Arena Verona, un vero squadrone che ci darà del filo da torcere”. “Tante le emozioni di oggi – commenta Gaia Mancastroppa – sono soddisfatta della prestazione di tutte e felicissima della vittoria. Guardiamo avanti con grinta”.

Sport e solidarietà: Picco Lecco scende in campo con AVIS

La serata ha visto anche il lancio ufficiale della collaborazione tra Pallavolo Picco Lecco e AVIS Lecco. Un progetto che unisce sport e solidarietà per promuovere la cultura della donazione del sangue tra i giovani. Il logo AVIS sarà sulle nuove divise delle giovanili di Picco Lecco e, nel corso dell’anno verranno avviate iniziative di collaborazione per valorizzare il tema del dono tra i giovani sportivi.

“Siamo contenti di questa sinergia – confessa Mario Todeschini, presidente Avis Lecco -. Per noi è fondamentale valorizzare il canale dello sport e parlare ai giovani. Contiamo 4.200 donatori e 40 collaboratori attivi: con questi numeri rispondiamo alle esigenze del territorio, ma vogliamo crescere ancora. Facciamo squadra!”. “Vogliamo essere la realtà migliore per il territorio, non del territorio- precisa Dario Righetti, presidente Picco Lecco -. Valori come quelli di AVIS fanno bene ai nostri giovani e allo sport in generale. Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione”.

Orocash Picco Lecco-Gps Volley Group Schio Vi 3-0

25-19 25-19 25-21

Orocash Picco Lecco – Lancini 6, Genovese 11, Mancastroppa 3, Frigerio 12, Casari 1, Cantamessi 11, Tesoro 12.