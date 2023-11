VOLLEY PICCO LECCO: SABATO L’ANTICIPO A CREMONA

LECCO – La settima giornata di campionato della Serie A2 femminile di volley, vede in programma un bell’anticipo sul campo di Cremona. Sabato alle 17, al PalaRadi, andrà in scena infatti la sfida tra Orocash Picco Lecco e le padrone di casa dell’Esperia Cremona.

Le lecchesi contano 7 punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro sconfitte (due al tie break). Nell’ultimo match di campionato, la Orocash ha superato in casa l’Hermaea Olbia al tie break e giunge in pianura padana con l’obiettivo di trovare continuità di prestazioni e risultati. Cremona con i suoi 13 punti ha collezionato molte soddisfazioni in questo inizio di campionato: ben 4 vittorie su 6 partite disputate.

“Cremona sta facendo molto bene con un mix di giovani ed esperte che sta funzionando – le parole di Gianfranco Milano -. Taborelli e Rossini stanno guidando una bella organizzazione in campo. Ci testeremo con una squadra al momento di livello superiore al nostro, ma ce la metteremo tutta. Barbagallo e Conti stanno meglio, l’augurio è averle a disposizione sabato”.

“La partita di sabato sarà sicuramente molto competitiva come del resto lo sono tutte le partite di questo campionato – ha precisato Aneta Zojzi -. Dobbiamo essere brave a rimanere unite e fare del nostro meglio ciò che ci viene meglio nei momenti decisivi . Siamo un gruppo con tante qualità e piano piano anche se non con costanza lo stiamo dimostrando . Abbiamo tutte molta volta voglia di fare anche chi parte dalla panchina è sempre pronto a dare il proprio contributo è questo è molto importante”.