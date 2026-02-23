VOLLEY, PICCO LECCO: TRASFERTA AMARA A SCHIO

SCHIO (VI) – Una trasferta che lascia l’amaro in bocca quella della Pallavolo Picco Lecco, sconfitta 3-1 da GPS Volley Schio al termine di una gara nervosa, poco brillante e segnata da troppi errori in momenti chiave. Una partita importante per la classifica, che invece di avvicinare Picco al quarto posto finisce per complicare ulteriormente la corsa.

Il match è stato caratterizzato da continui alti e bassi: entrambe le squadre hanno commesso molti errori non forzati, ma Schio è stata più concreta quando contava. Il primo set sfuma nel finale, il secondo viene portato a casa con fatica, ma dal terzo parziale in poi la partita prende una piega chiara. Picco fatica a trovare continuità, mentre Schio cresce e approfitta di ogni indecisione.

Nel quarto set l’ingresso di una convincente Monti sembra riaccendere la squadra e dare un’ultima possibilità di rientrare in partita. Il vantaggio accumulato però non viene gestito: ancora una volta Picco spreca l’occasione e lascia a Schio i punti decisivi che chiudono il match.

A fine gara, il commento di mister Federico Belloni è lucido e diretto: “Partita negativa per noi. Peccato perché in più occasioni abbiamo avuto buoni punti di vantaggio ma spesso non siamo stati capaci di sfruttarli. Soprattutto nel quarto set abbiamo sprecato il vantaggio accumulato cedendo il parziale”.

La sconfitta pesa, soprattutto perché arriva contro una diretta concorrente. La lotta al quarto posto si fa più complicata e ora Picco non può più permettersi passi falsi. Il prossimo match, in casa contro Volano, diventa un vero banco di prova: serviranno attenzione, carattere e una prestazione all’altezza delle ambizioni della squadra.

