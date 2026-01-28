VOLLEY: POL. OLGINATE, WEEKEND INTENSO PER LE GIOVANILI

OLGINATE – Fine settimana carico di impegni e soddisfazioni per la Polisportiva Olginate volley, protagonista su più campi con tutte le categorie del settore giovanile. Tra risultati netti, partite combattute e momenti di crescita, le squadre biancoblù hanno confermato impegno, spirito di gruppo e voglia di migliorarsi.

UNDER 13, TRE PUNTI PESANTI E UNA SFIDA AL CARDIOPALMA

Nel Girone J, l’Under 13 conquista una vittoria fondamentale contro Pallavolo Missaglia, imponendosi con un netto 0-3 (25/2, 25/4, 25/7). Prestazione autoritaria che vale tre punti preziosi per la classifica, frutto di concentrazione e continuità di gioco. Testa subito alla prossima sfida, con un altro match in programma il giorno successivo.

Diverso l’esito nell’altra gara di categoria contro la Polisportiva Valmadrera, terminata 2-3 dopo cinque set molto combattuti. I primi due parziali sono stati condizionati da troppi errori, ma l’atteggiamento di chi è entrato dal terzo set ha permesso alle olginatesi di rimettere in equilibrio la gara. Resta il rammarico per un tie-break che poteva essere gestito meglio, ma la reazione mostrata è un segnale estremamente positivo.

UNDER 14, BILANCIO TRA SCONFITTA E CHIUSURA VINCENTE

Doppio impegno anche per l’Under 14. Nella trasferta contro Polisportiva Valmadrera, la Lele Parquet Olginate si arrende 3-0, pagando alcuni passaggi a vuoto nei momenti chiave del match.

Ottima, invece, la risposta nell’ultima partita di campionato contro Fontana Picco Lecco, chiusa con una convincente vittoria 0-3 (19/25, 14/25, 20/25). Dopo qualche incertezza iniziale, le ragazze hanno saputo applicare le indicazioni dell’allenatore, portando a casa il successo e confermando le potenzialità del gruppo.

MINIVOLLEY S3, SORRISI E TANTA VOGLIA DI IMPARARE

Giornata intensa anche per il Minivolley S3 Red, impegnato in più incontri. La squadra Olginate C ha affrontato Valmadrera Arancio, cedendo 2-0, ma si è poi riscattata vincendo 2-1 contro Valmadrera Blu. Qualche errore in battuta e ricezione, ma tanta calma e capacità di restare in partita: aspetti su cui lavorare in palestra, senza dimenticare quanto di buono visto in campo. Ottime prestazioni anche per Olginate E, che supera Pallavolo Missaglia per 0-2 e VTB Verde per 2-0, dimostrando concentrazione e superiorità tecnica in entrambe le gare.

Per il Minivolley S3 White, prima giornata di concentramenti all’insegna dell’entusiasmo: due vittorie e due sconfitte, accompagnate da tanti sorrisi e dall’energia contagiosa dei più piccoli, vero cuore del progetto sportivo.

Il bilancio del weekend racconta una Polisportiva Olginate viva, competitiva e in costante crescita, capace di affrontare vittorie e sconfitte con lo spirito giusto. Complimenti a tutte le atlete, agli allenatori e a chi, ogni fine settimana, sostiene i colori biancoblù dagli spalti.